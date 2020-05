‘Het is soms op het naïeve af bij Ten Hag, discussie was er niet voor niets’

Henk ten Cate is een liefhebber van verzorgd en aanvallend voetbal en heeft in dat kader waardering voor trainers als Peter Bosz en Erik ten Hag. De voormalig trainer van onder meer Ajax plaatst echter ook gelijk een kanttekening, want in de optiek van Ten Cate gaan voornoemde oefenmeesters soms té risicovol te werk, waardoor de aanvallende intenties niet het gewenste resultaat opleveren.

"Peter Bosz laat zijn elftallen zeer aanvallend spelen. Erik ten Hag ook wel. Soms op het naïeve af", zo benadrukt Ten Cate in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Je kunt niet altijd met maar twee verdedigers spelen, die in het centrum enorme ruimtes in hun rug hebben. Omdat allebei je backs constant ‘pleite’ zijn. Niet voor niets is er bij Ajax een tijd discussie geweest over de ‘restverdediging’."

Met een dergelijke tactiek komt Ajax in de Eredivisie nog weg, zo oordeelt Ten Cate. "Omdat ze meestal sterker zijn dan de tegenstander. Maar in Europa kom je al snel in de problemen", aldus de clubloze trainer. "Tenzij je ook internationaal meestal de beste ploeg bent. Zoals het Ajax van de jaren zeventig." Ajax bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions League en in 2017 de eindstrijd van de Europa League. Ten Cate denkt echter dat het heel lastig wordt voor Ajax om daadwerkelijk een Europese prijs te veroveren. "Vanwege een simpel principe: in topvoetbal regeert het geld. En hoewel Ajax er financieel goed op staat, heb je het bij de buitenlandse topclubs over het vijfvoudige."

Ten Cate denkt dat Ajax weleens voordeel zou kunnen halen uit de coronacrisis. "Omdat de buitenlandse topclubs misschien minder geneigd zijn enorme bedragen op tafel te leggen. Waardoor Ajax wat langer in staat kan zijn de beste spelers te behouden." Daar ligt volgens de ervaren coach het grootste probleem van de Amsterdamse club. "Een echte leegloop hebben ze weten te voorkomen, maar dan nóg zijn ze een paar spelers met extra kwaliteiten kwijtgeraakt. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, straks waarschijnlijk ook André Onana. Dat hakt erin. Ik ben bang dat het weer even gaat duren, voordat een Nederlandse club de finale of halve finale van een Europees toernooi haalt. En ik hoop van harte dat ik geen gelijk krijg", aldus Ten Cate.