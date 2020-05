‘FC Twente hoopt op miljoenen na interesse van Club Brugge en Duitse clubs’

Joël Drommel beschikt bij FC Twente over een contract tot medio 2021, terwijl de club de eenzijdige optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen. De kans lijkt echter klein dat de doelman ook volgend seizoen in de Grolsch Veste te bewonderen is. Drommel wordt begeerd door verschillende clubs uit het buitenland en bij een aantrekkelijke aanbieding laat FC Twente hem gaan, zo meldt Voetbal International.

Het Club Brugge van Ruud Vormer lijkt het meest concreet te zijn, maar Drommel heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een transfer richting Duitsland. Naast Hertha BSC hebben FC Augsburg, 1. FC Union Berlin, dat volgens het Eindhovens Dagblad ook denkt aan Jeroen Zoet, en het in de 2. Bundesliga uitkomende VfB Stuttgart bij FC Twente navraag gedaan over de beschikbaarheid van de 23-jarige sluitpost. De Tukkers willen tussen de anderhalf en drie miljoen euro overhouden aan een eventuele verkoop van Drommel.

Drommel debuteerde in 2015 in de hoofdmacht van FC Twente, al duurde het even voordat de doelman een vaste plaats had veroverd onder de lat. Pas halverwege het seizoen 2017/18, toen men degradeerde uit de Eredivisie, moest Jorn Brondeel plaatsmaken voor de jonge keeper. Drommel, die op 102 wedstrijden staat, sleepte vorig seizoen met FC Twente het kampioenschap in de wacht in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Twente bracht donderdag naar buiten dat het aflopende contract met hoofdtrainer Gonzalo García niet zou worden verlengd, terwijl vorige week afscheid werd genomen van technisch directeur Ted van Leeuwen. In totaal werden vóór 1 april zeventien contracten van spelers opgezegd, waardoor FC Twente de nodige moeite lijkt te gaan krijgen met de invulling van de selectie voor volgend seizoen.