Walker enorm gefrustreerd door ‘hetze’: ‘Had ik haar moeten wegduwen dan?’

Kyle Walker heeft zichzelf wederom in de nesten gewerkt, zo meldt The Sun. De rechtsback van Manchester City zou binnen 24 uur 3 keer de strikte regels rondom de lockdown in Engeland hebben overtreden, zo klinkt het. De boulevardkrant meldt dat de politie de handel en wandel van Walker gaat onderzoeken en dat de vleugelverdediger moet vrezen voor een boete van omgerekend ruim 1.000 euro.

Walker kreeg vorige maand in zijn woning bezoek van twee prostituees, terwijl hij kort daarvoor op Instagram nog een oproep had gedaan aan de mensen in Engeland om tijdens de coronacrisis vooral thuis te blijven. Het verhaal kwam al snel in de Engelse kranten en de flankspeler bood direct zijn excuses aan. Manchester City legde hem desondanks een boete op van twee weeksalarissen, omgerekend circa 280.000 euro. Manager Josep Guardiola en de Engelse bondscoach Gareth Southgate waren behoorlijke ontevreden over het gedrag van Walker, zo werd breed uitgemeten in de Engelse media.

Enkele weken later schrijft The Sun dat Walker in een dag tijd een feest zou hebben bezocht, terwijl er klaarblijkelijk ook contact was met zijn ouders en zus. Walker is er echter als de kippen bij om zijn kant van het verhaal te laten horen. "Ik ben lang genoeg stil geweest", zo schrijft hij in een verklaring op Twitter. "Ik voel de noodzaak om een en ander recht te zetten, nu er verhalen over mij en mijn familie in de media zijn verschenen. Ik ben onlangs door een van de zwaarste periodes in mijn leven gegaan, al ben ik daar zelf verantwoordelijk voor. Het lijkt nu echter alsnof ik word lastiggevallen. Daar heb ik niet alleen last van, de gezondheid van mijn familie en mijn jonge kinderen loopt eveneens gevaar."

Walker legt uit waarom hij zijn huis enkele keren heeft verlaten. "Woensdag ben ik naar Sheffield afgereisd om mijn zus een verjaardagskaart en een cadeau te geven. Maar ik was daar ook om te praten met een van de weinige mensen die ik volledig vertrouw. Ze gaf me een knuffel om zo te laten zien dat ze van me houdt en om mij geeft. Wat had ik dan moeten doen, haar wegduwen? Daarna ben ik naar mijn ouders gegaan om enkele maaltijden op te halen."

"Het zijn zware maanden geweest en mijn ouders hebben dat van zeer dichtbij meegemaakt", vervolgt Walker. "Wat hebben mijn ouders en mijn zus gedaan dat er fotografen zijn die mij volgen terwijl ik hen bezoek? Ik heb het gevoel dat ik constant over mijn schouder moet kijken, zelfs in mijn eigen huis voel ik me niet veilig. Waarom moeten zij dan ook dat enge gevoel hebben, wie verdient het om zo behandeld te worden?", vraagt de verontwaardigde Walker zich hardop af. "Mijn familie wordt verscheurd en de pers blijft maar verhalen over mij publiceren. Wanneer is het een keer afgelopen?"