KNVB en clubs krijgen duidelijke waarschuwing: ‘Dan sta je achteraan in de rij’

De KNVB zette onlangs definitief een streep onder het afgelopen seizoen door de Europese plekken te verdelen en te besluiten dat er geen promotie en degradatie naar en uit de Eredivisie plaats zal vinden. Dit betekent echter nog niet dat de blik op de toekomst kan, aangezien er bij een aantal clubs veel onvrede heerst over de gang van zaken. SC Cambuur en De Graafschap treffen de bond bijvoorbeeld vrijdag in de rechtbank in een poging alsnog promotie naar het hoogste niveau veilig te stellen, terwijl FC Utrecht eveneens niet te spreken is over het misgrijpen van Europees voetbal.

VVD-fractievoorzitter en fanatiek PSV-supporter Klaas Dijkhoff ziet het gebrek aan eenheid bij de Nederlandse clubs met lede ogen aan. In een uitgebreid statement op zijn Facebook-pagina waarschuwt de politicus dat het ‘gesteggel’ de clubs in de toekomst weleens op zou kunnen breken: “Het akkoord tussen clubs en vakbonden over een collectieve salarisverlaging is een bemoedigend signaal, maar helaas is dat dan ook het enige. Verder heb ik nog geen plan gezien. Wel zien we elke week weer gesteggel over de korte termijn”, stelt hij.

“Onenigheid over besluiten, bestuurlijke soaps, nabeschouwingen van bestuurlijke soaps en over en weer verwijten tussen clubs dat de ander niet solidair is. Als KNVB en clubs vooral bezig zijn met gevechten over volgend seizoen, dan miskennen ze de problemen waar ze voor staan.” Dijkhoff roept zijn ‘geliefde voetbal’ dan ook op ‘even om zich heen te kijken’: “Je bent niet de enige met problemen. Het is heel druk aan het politieke loket. Als je alleen maar aangeeft dat je 400 miljoen schade lijdt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij.”

“Dat zeg ik niet omdat ik tegen hulp aan voetbal ben. Ik zou niets liever willen dan zo snel mogelijk weer genieten in het stadion en heerlijk zinloze discussies over penalty’s, kaarten en de VAR. Dat er een dag zou komen dat ik zelfs de VAR zou missen, ik had het begin dit jaar nooit gedacht.” De populariteit van het voetbal, geeft de sport volgens Dijkhoff echter geen uitzonderingspositie en hij roept de clubs en de KNVB daarom op om terug te gaan naar de tekentafel: “Kopieer dit keer de goede in plaats van de slechte kanten van de politiek.”

“Probeer er te gaan zitten alsof je een coalitie moet smeden. Lees niet steeds je eigen belangenlijstje voor. Probeer een plan te maken waar het voetbal in z’n geheel beter van wordt. Kijk daarna of dat plan jouw club specifiek onevenredig pijn doet en probeer dat leed vervolgens te verzachten. Ga ook pijnlijke keuzes niet uit de weg. Er zijn sowieso geen oplossingen zonder pijn. Aanmodderen levert nog meer ellende op. Zie het als een waarschuwend advies van een goede vriend die je ontzettend mist en wil dat het snel weer goed met je gaat en liefst nog beter dan de afgelopen jaren”, besluit hij.