‘Arjen Robben ging meteen enorm tegen me tekeer, dat was schrikken’

Chris Richards ruilde FC Dallas in de zomer van 2018 op huurbasis in voor Bayern München en de nu twintigjarige verdediger kreeg meteen door dat het er bij der Rekordmeister anders aan toegaat dan bij zijn vorige club. Richards kreeg het tijdens een van de eerste trainingen die hij afwerkte bij Bayern al aan de stok met Arjen Robben, die zich bepaald niet inhield tegenover het talent.

“Tijdens een van mijn eerste weken hier, in de voorbereiding, ging Robben enorm tegen me tekeer. Dat deed hij bij iedereen, hij ging tekeer tegen Robert Lewandowski, hij ging tekeer tegen Jérôme Boateng”, blikt Richards, die inmiddels definitief speler is van Bayern en dit seizoen uitkwam voor de reserves, terug in de Underdog Soccer Podcast.

“Ik deed een oefening verkeerd, verprutste het een paar keer en toen ging hij enorm tegen me tekeer. Ik had zoiets van: ‘Wow, dit is even schrikken.’ Hij is eng.” Richards kreeg echter al snel door dat dit de normale gang van zaken was bij Bayern: “Iedereen wijst iedereen op zijn verantwoordelijkheden, niemand laat je er met de pet naar gooien. Ze nemen je te grazen als ze denken dat je niet je best doet en dat zie je ook terug op het veld.”

“Je ziet het zelf: ze zijn de afgelopen zes, zeven jaar kampioen geworden. Iedereen geeft zijn fouten toe, dat doe je om titels te winnen en om het beste team van de wereld te zijn. Het is niet leuk om te zien dat iemand er met de pet naar gooit terwijl je zelf honderd procent geeft.” Richards traint nog steeds regelmatig mee met de hoofdmacht en heeft het dan vaak zwaar te verduren: “Lewandowski is niet te stoppen, hij is geweldig met beide benen en als je hem ook maar een meter geeft, ben je verloren.”

“Maar ik heb ook tegenover Serge Gnabry en Kingsley Coman gestaan op het trainingsveld en als je er niet bovenop zit, blazen ze je voorbij. Ik denk dat Gnabry waarschijnlijk de moeilijkste tegenstander is waar ik tegenover heb gestaan. Je hebt gezien wat hij in die wedstrijd tegen Tottenham Hotspur deed en dat doet hij op de training ook. Hij is zo snel en zo goed, en hij is niet slap, hij is enorm sterk. Hij is zeker een van de moeilijksten om op de training te moeten dekken.”