Eerste coronatests in Spanje: drie clubs in LaLiga niet coronavrij

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wanneer LaLiga zal worden hervat. Volgens de laatste berichten uit Spanje hebben de eerste coronatests in het Zuid-Europese land aangetoond dat de selecties van de clubs niet gevrijwaard zijn van de pandemie. Drie clubs uit LaLiga hebben een voetballer met het coronavirus in de gelederen, terwijl dat een niveau lager bij twee clubs het geval is. Nog niet alle resultaten zijn binnen, zo schrijft men.

De verwachting was dat 25 tot 30 voetballers van het eerste en tweede niveau tijdens de eerste medische onderzoeken positief zouden testen. Het is nog afwachten wanneer alle resultaten binnen zijn, alvorens men conclusies kan trekken. Barcelona zou een van de clubs zijn waar geen enkele voetballer het coronavirus heeft. Alleen de langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé is nog niet getest. Hij komt dit seizoen sowieso niet meer in actie.

Barcelona zal de training naar alle waarschijnlijkheid een dezer dagen hervatten. De oefensessies mogen in Spanje, waar ruim 25.000 personen aan het coronavirus zijn overleden, sinds afgelopen maandag worden opgepakt. Dat gebeurt dan nog wel onder strikte voorwaarden, zoals ook in Nederland het geval is. In de eerste fase gaat het om individuele trainingen, waarbij maximaal zes voetballers op één speelveld mogen staan. In de tweede fase zal het gaan om groepstrainingen van maximaal zes voetballers.

Spaanse media speculeren ondertussen over de herstart van LaLiga, die op 12, 19 of 26 juni zou moeten plaatsvinden. De bedoeling zou zijn om de resterende elf speeldagen in een tijdsspanne van vijf weken af te werken, met twee speelronden in één week. Eind juli moet het seizoen ten einde zijn. Als de competitie wordt afgemaakt, zal dat sowieso zonder publiek zijn. Barcelona leidt de dans in LaLiga: de werkgever van Frenkie de Jong heeft twee punten meer dan Real Madrid.