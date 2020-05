‘Ajax was in maart dicht bij komst van Nehuén Pérez voor 25 miljoen euro’

Ajax zag toekomst in Nehuén Pérez, zo schrijft AS. Volgens een van de meest verkochte sportkranten van Spanje was de verdediger van Atlético Madrid, die volgend maand twintig jaar wordt, in maart dicht bij een transfer naar Amsterdam voor een bedrag van 25 miljoen euro. De coronacrisis vormde een flinke streep door de rekening. “Nu is het niet meer zo zeker dat Nehuén Pérez zijn koffers pakt en naar Nederland vertrekt”, zo valt in de vrijdageditie van de sportkrant te lezen.

Pérez maakte medio 2018 voor circa drie miljoen euro de overstap van Argentinos Juniors naar Atlético, waar hij een contract voor zes seizoenen ondertekende. De Argentijns jeugdinternational wacht sindsdien nog op zijn officiële debuut voor los Colchoneros: hij werd eerst een half jaar uitgeleend aan zijn voormalig werkgever en dit seizoen speelt hij voor Famalicao in Portugal, waar men nog steeds hoopt het seizoen te kunnen hervatten.

AS omschrijft Pérez als ‘een gewild object’ op de transfermarkt en ‘een voetballer die voor veel Europese topclubs de toekomst heeft’. Door de coronacrisis heeft Atlético op financieel gebied pas op de plaats moeten maken en dat zal ook effect sorteren wat betreft de eigen activiteiten op de zomerse transfermarkt. De intentie om een ervaren alternatief voor het hart van de defensie te zoeken én Pérez te verkopen zijn naar verluidt gestaakt.

Pérez is een van de revelaties in Portugal, waar het Famalicao van Joao Pedro Sousa in de eerste maanden van het seizoen verbazing wekte. De nieuwkomer won liefst zeven van de eerste negen competitieduels en leed pas op 27 oktober 2019, bij FC Porto (3-0) de eerste nederlaag in de Liga NOS. In het tenue van Famalicao maakte Pérez ook indruk op scouts van Ajax, dat de interesse in de tiener concretiseerde en naar verluidt dicht bij een akkoord met Atlético was.

Atlético overweegt om Pérez komend seizoen opnieuw te verhuren of een plek in de A-selectie te geven als een van de centrale verdedigers in de zomer vertrekt. Spaans international Mario Hermoso twijfelt met oog op het EK over zijn continuïteit in het Wanda Metropolitano, terwijl Stefan Savic op 29-jarige leeftijd nog één grote financiële klapper overweegt. Een transfer van Felipe of José Maria Giménez is niet aan de orde.