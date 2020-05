‘Ook PSV informeert naar doelwit van Ajax en Hertha BSC’

Hendrik Van Crombrugge werd eerder bij Ajax genoemd als de mogelijke opvolger van André Onana en volgens de laatste berichten zou nu PSV de belangstelling voor de keeper hebben geconcretiseerd. De 27-jarige sluitpost is bij zijn huidige werkgever Anderlecht in het bezit van een tot 2023 lopend contract. De club uit Brussel wil de verbintenis graag openbreken en verbeteren, maar het is maar de vraag of beide partijen elkaar zullen vinden.

Volgens de vrijdageditie van Het Nieuwsblad heeft PSV inmiddels oriënterende informatie over een eventuele overname van Van Crombrugge opgevraagd. Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV met ingang van komend seizoen, is voorstander van een meevoetballende doelman in zijn elftal en zou Jeroen Zoet en Lars Unnerstall daar minder geschikt voor vinden.

Het contract van Zoet, 29 jaar, met PSV loopt nog een seizoen door. De Oranje-international verloor afgelopen seizoen zijn basisplaats aan Unnerstall en werd in de winterstop op huurbasis naar FC Utrecht gestuurd. In de Domstad speelde de goalie zeven officiële duels, totdat het coronavirus een abrupt einde aan het seizoen maakte. Komende zomer wordt voor PSV een van de laatste kansen om nog een transfersom over te houden aan Zoet. Hij werd laatst aan 1. FC Union Berlin, de huidige nummer elf van de Bundesliga, gelinkt.

Voor Van Crombrugge, die ook gelinkt werd aan Hertha BSC en 1. FC Köln, is het uitzicht op speeltijd een factor die behoorlijk meeweegt, vooral met oog op het EK van 2021 en het WK van 2022. Anderlecht was voor de coronacrisis al van plan om zijn verbintenis te verbeteren, alleen is het de vraag in hoeverre hij nu ‘topverdiener’ kan worden. De club moet bezuinigen en een ‘compromis’ zien te vinden om het contract van Van Crombrugge te verbeteren.

Zelfs als men erin slaagt om het contract van Van Crombrugge te verbeteren, bestaat de kans dat Anderlecht genoodzaakt is hem te verkopen. In dat geval zal de Belgische topclub minstens tien miljoen euro verlangen voor de doelman, die bij Ajax werd genoemd als mogelijke opvolger voor Onana. De huidige doelman van de Amsterdammers liet onlangs weten dat hij komende zomer een transfer wil maken en werd recent gelinkt aan Barcelona, Chelsea, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.