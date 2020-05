Futsal-verleden hielp ‘Ajax-beul’: ‘Het was de mooiste dag uit mijn carrière’

Exact een jaar geleden spatte de Champions League-droom van Ajax uiteen. Op 8 mei 2019 maakte Lucas Moura met drie doelpunten een einde aan de illusies van de Amsterdamse club om de finale van het Europese miljardenbal te bereiken: Ajax - Tottenham Hotspur eindigde in 2-3, mede dankzij een treffer ver in blessuretijd. Dat was voldoende voor de eindstrijd met Liverpool, ondanks de 0-1 nederlaag in het heenduel met Ajax.

Hoewel Tottenham in feite met 3-0 achterstond, hield Lucas Moura naar eigen vertrouwen in het kunnen bereiken van de finale in Madrid. “Ajax was een fantastisch team met geweldige spelers, die voor bijna iedereen favoriet waren om naar de finale te gaan en misschien wel om de Champions League te winnen”, erkent de Braziliaan in een interview dat vrijdag door Tottenham Hotspur wordt vrijgegeven en waaruit De Telegraaf mocht putten.

De speech van Mauricio Pochettino in de rust raakte de spelersgroep van Tottenham. Na nog geen tien minuten in de tweede helft tekende Lucas Moura voor zijn eerste treffer. De 2-2, vier minuten later, was volgens de 27-jarige aanvaller de moeilijkste van de drie in de Johan Cruijff ArenA. “Omdat er veel spelers in het strafschopgebied stonden, ik veel tegenstanders voor me had en het doel achter me lag.” Lucas Moura verklapt meteen zijn geheim. “Ik heb acht jaar lang futsal gespeeld en dat heeft me bij het maken van de 2-2 flink geholpen.”

“In de zaal zijn de ruimtes klein en moet elke actie snel zijn. Het lukte om dat naar Ajax-Spurs te vertalen.” Ajax miste in het resterende half uur enkele goede kansen op de 3-2. “Toen ze misten, wist ik zeker, nog zekerder, dat we de wedstrijd zouden winnen.” Twintig seconden voor het eindsignaal kreeg Lucas Moura de Johan Cruijff ArenA stil. Hij wist niet hoe hij het moest vieren of wat hij moest doen. “Ik sprong en gleed. Het was gek, want zelfs als ik zeker wist dat we zouden scoren en kwalificeren, was het, nadat ik de bal in het net had gezien, als een bom in mij. Een explosie. Boem!”

“Ik dacht aan mijn vrouw thuis, mijn familie in Brazilië, mijn jeugd en dankte God.” De bal, het wedstrijdshirt en zijn voetbalschoenen liggen in een speciale kamer in zijn huis in Brazilië. “Al mijn medespelers hebben hun handtekening op het shirt gezet. Het was de mooiste dag uit mijn carrière.” Tottenham slaagde er uiteindelijk niet in om de Champions League te winnen. Liverpool zegevierde op 1 juni 2019 met 0-2 over de Londenaren.