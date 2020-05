Ehizibue: ‘Iedere keer als ik het moet doen, springen de tranen in mijn ogen’

Ze moesten er 55 dagen op wachten, maar de spelers van 1. FC Köln konden donderdagmiddag eindelijk weer een groepstraining afwerken. Onder toeziend oog van trainer Markus Gisdol maakten 22 spelers en 4 keepers hun opwachting in het Franz Kremer Stadion, waar normaliter het tweede elftal zijn wedstrijden speelt. Toeschouwers waren er niet, maar de spelers hoefden niet opgejut te worden. "Nu we weer duels mogen aangaan, zie je dat iedereen extra meters maakt", vertelt Kingsley Ehizibue, bezig aan zijn eerste seizoen in Duitse dienst. "Ik ook, zodat ik tackles kan aangaan", voegt hij er lachend aan toe.

Door Dominic Mostert

Als eerste grote competitie wordt de Bundesliga per 16 mei weer hervat. Zonder publiek, met ingrijpende nodige voorzorgsmaatregelen. Zo is iedere club momenteel in quarantaine in een hotel; Köln verblijft sinds donderdag in het Dorint Hotel aan de Heumarkt, een van de grote pleinen in de Domstad. Regelmatig worden de spelers onderworpen aan een coronatest. Dat gebeurde tot dusver al drie keer. "Verschrikkelijk", zegt Ehizibue daarover in gesprek met Voetbalzone. "Testen zijn niet leuk. Die wattenstaaf gaat diep in je keel, en daarna in je neus, tot aan de achterkant van je hoofd. Ik krijg er iedere keer weer tranen van in mijn ogen. Het duurt gelukkig kort, en het is belangrijk dat het gebeurt. Maar fijn is het niet."

Trainden de spelers tot dusver individueel, donderdag werkten ze een groepssessie van tachtig minuten af. Eindelijk konden weer partijvormen worden afgewerkt. Inmiddels staat alles weer in het teken van de eerstvolgende wedstrijd, op zondag 17 mei thuis tegen 1. FSV Mainz 05. Ehizibue, afgelopen zomer overgekomen van PEC Zwolle, is 'natuurlijk blij' dat hij weer op het voetbalveld staat. "Toen ik de op de allereerste training voor het eerst weer de bal mocht aanraken, was ik zó blij. En nu mogen we weer duels aangaan. Of we fit genoeg zijn om op 17 mei een wedstrijd te spelen? Ik denk het wel. Ook al trainden we hiervoor in kleine groepjes, en met afstand, we hebben best intensief getraind. We hebben echt intensief gelopen."

Kingsley Ehizibue filmt zijn ploeggenoten tijdens de training.

Donderdag zwaaiden de spelers van Köln hun vrienden en geliefden uit, alvorens ze hun intrek namen in het spelershotel. Daar hebben ze enkele verdiepingen voor zichzelf, om de eigen gezondheid en die van anderen zoveel mogelijk te waarborgen. "Het is eigenlijk een verlenging van de quarantaine", legt de 24-jarige rechtsback uit. "Er verandert niet zo heel veel, maar we mogen nu niet meer naar buiten. Er is een spelerslounge in het hotel, maar het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen op zijn eigen kamer zit. Toen we thuis zaten, kon je tenminste nog naar buiten. Ik ben iemand die veel moet bewegen, dus ik ga soms gewoon wandelen in de gang. En we trainen natuurlijk ook, dus dat helpt."

"In de hele Bundesliga heb je niet zoveel besmettingen, dus dat is positief", beaamt Ehizibue, als hij wordt gevraagd naar de risico's van de hervatting van de competitie. Hij doelt daarmee op de uitkomsten van de testen bij alle 36 voetbalclubs uit de eerste en tweede Bundesliga. Maandag werd bekend dat er tien besmettingsgevallen zijn, verspreid over alle 36 clubs. Köln was met drie besmettingen zwaar getroffen: twee spelers en een fysiotherapeut hebben het coronavirus opgelopen. "Het is supervervelend voor die jongens, en ik vond het zelf ook vervelend. Die jongens moeten gewoon herstellen en dan zijn ze er weer bij", blikt Ehizibue vooruit. Toen hij het hoorde, zat de schrik er even in. "Ik leefde niet in angst, maar je voelde wel die angst. Natuurlijk denk je: hé, heb ik het ook?"

Dit seizoen kwam Ehizibue in 23 van de 25 competitiewedstrijden in actie. De overige twee wedstrijden miste hij door een schorsing: de vleugelverdediger incasseerde vijf gele kaarten in zijn eerste veertien wedstrijden en pakte bovendien rood in de uitwedstrijd tegen Bayern München (4-0 nederlaag) op 21 september. Toen hij de doorgebroken Philippe Coutinho na een uur vloerde, mocht Ehizibue de kleedkamer opzoeken. Zijn seizoensstart was stroef, maar dat gold voor de hele ploeg. Na veertien speelrondes stond Köln onderaan in de Bundesliga. Sindsdien is de weg omhoog echter ingezet: die Geißböcke wonnen onder leiding van de nieuwe trainer Markus Gisdol acht van de elf laatste wedstrijden. Ehizibue raakt in vorm en werd in maart beloond met zijn eerste selectie voor de nationale ploeg van Nigeria.

De familie van Ehizibue is afkomstig uit het West-Afrikaanse land, maar zijn ouders verhuisden naar Duitsland en daar werd hij geboren. Samen met Cyriel Dessers van Heracles Almelo werd Ehizibue twee maanden geleden opgenomen in de selectie van Nigeria, voor twee interlands tegen Sierra Leone in het kader van kwalificatie voor de Afrika Cup. Die zouden eind maart plaatsvinden, maar vonden geen doorgang door de coronacrisis. Daardoor werd het mogelijke debuut van Ehizibue uitgesteld. Het betekent echter ook dat hij nog altijd geen definitieve keuze heeft gemaakt over zijn interlandcarrière. In 2016 speelde Ehizibue een interland voor Jong Oranje en hij heeft de deur nog niet gesloten voor het 'grote' Oranje. "Ik heb eigenlijk nog voor niks gekozen, maar ik ben opgeroepen voor Nigeria en niet voor Nederland", geeft hij aan. "De optie ligt er altijd nog. Only God knows."

Köln hervat de competitie deze maand als nummer tien. Volgens Ehizibue is een eindklassering in de top acht van de Bundesliga mogelijk. "De moeilijkste wedstrijden waren Bayern-uit (4-0) en -thuis (1-4), Borussia Dortmund-uit (5-1) en RB Leipzig-uit (4-1)", somt de ex-Eredivisionist op. "Die spelers lopen overal. Soms hebben ze opeens drie spelers aan jouw kant staan. Wat ga je daartegen doen? Ik kan eigenlijk geen linksbuiten opnoemen die mij het leven zuur heeft gemaakt, maar positiewisselingen waren echt lastig. Als ze constant lopen in de ruimtes, is dat het moeilijkst om te verdedigen." En fouten worden in Duitsland sneller afgestraft dan in Nederland, heeft hij gemerkt. "Als je verkeerd dekt of verkeerd staat, wordt dat meteen afgestraft. Daar leer je van. Ik leer nog steeds iedere dag. Het tempo is natuurlijk hoog en je speelt tegen spelers van een ander kaliber."

De eerste groepstraining van Köln, op donderdag 7 mei.

"In het begin had ik veel moeite", vervolgt de in München geboren back, die opgroeide in Zwolle en bijna vijf jaar uitkwam voor het eerste elftal van PEC Zwolle. "Maar vanaf de laatste drie, vier wedstrijden voor de winterstop heb ik een heel goede reeks gehad. Ik probeer overal van te leren. Wat mensen over me zeggen kan terecht zijn, maar daar focus ik me niet op. Ik merk aan mezelf dat ik me iedere dag ontwikkel en daar ben ik dankbaar voor." Op 6 oktober, in zijn eerste wedstrijd na zijn rode kaart tegen Bayern, brak Ehizibue een competitierecord: tijdens een sprint tegen Schalke 04 noteerde hij een topsnelheid van 35,85 kilometer per uur. Volgens zijn club liep geen enkele speler ooit zo snel in de Bundesliga. "Het is een gave die ik heb gekregen van God. Daar moet ik eerlijk in zijn", vertelt Ehizibue over zijn snelheid. "Natuurlijk train ik er wel op, bijvoorbeeld op mijn startsnelheid. Ik werk aan mijn explosiviteit en ik doe krachttraining. Ik wil de gave die ik heb gekregen niet verspillen."

Tijdens de goede reeks van de afgelopen maanden zette Köln enkele indrukwekkende resultaten neer. Thuis werd gewonnen van ploegen als Bayer Leverkusen (2-0) en Schalke 04 (3-0). Verder werden dikke zeges geboekt op SC Freiburg (4-0, met een doelpunt van Ehizibue) en Hertha BSC (0-5). Ehizibue vindt het moeilijk te beoordelen hoe Köln zich zou verhouden tot ploegen in de Eredivisie. "Dat is een heel goeie. Thuis zullen niet veel teams ons verslaan", reageert hij op de vraag hoe Köln zou presteren in de Eredivisie. "Het is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat we sowieso in de top zes zouden voetballen. Met ons publiek zullen we thuis heel veel wedstrijden winnen. Ons publiek is niet normaal. Heel veel ploegen houden er niet van om bij ons op bezoek te komen. We zijn de eerste seizoenshelft niet goed begonnen, maar de nieuwe trainer en de nieuwe jongens hebben wel echt het verschil gemaakt. We hebben echt een goede reeks gehad. Het is hopen dat we daarop voort kunnen borduren."