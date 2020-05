Hans Kraay jr.: ‘Ajax en AZ vinden het prima, ik bid voor ze’

SC Cambuur en De Graafschap kijken vol spanning uit naar de rechtszaak die de clubs hebben aangespannen tegen de KNVB om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Zowel in Leeuwarden als in Doetinchem is er goede hoop op een positieve uitkomst. Hans Kraay Jr. vindt dat Cambuur en De Graafschap, die vrijdag om 10.00 uur voor de rechter in Utrecht verschijnen, moeten doorprocederen ‘tot het gaatje’.

“Ik acht De Graafschap en Cambuur niet kansloos, zeker niet als er een vergadering met alle profclubs komt”, vertelt Kraay Jr. in gesprek met de Gelderlander. “Weet je wat ik vooral zo raar vind? Dat de bovenste vijf clubs wel beloond worden en dat de rest in de ogen van de KNVB dit seizoen niet gevoetbald heeft. Ongelooflijk”, doelt hij op de verdeling van de Europese tickets.

Kraay ging op onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat de absolute topclubs helemaal geen problemen hebben met een uitbreiding van de Eredivisie naar twintig clubs. “Marc Overmars van Ajax en AZ-directeur Robert Eenhoorn vinden het prima als er twee clubs bij komen. PSV en Feyenoord bieden ook geen weerstand. De Graafschap verdient, net als Cambuur, promotie. Ik bid voor ze.” De rechter doet waarschijnlijk binnen twee weken uitspraak. De Graafschap en Cambuur zouden bij een negatieve uitkomst een algemene ledenvergadering kunnen aanvragen bij de KNVB. Daarvoor zijn vier clubs nodig.

Piet de Visser vindt het ‘te bizar voor woorden’ dat De Graafschap en Cambuur niet zijn gepromoveerd. “Ze hadden een riante voorsprong op de rest. De KNVB heeft het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt. Al dat gedonder, met onenigheid en rechtszaken, is niet goed voor het voetbal”, benadrukt de meesterscout, die in de jaren zeventig trainer van De Graafschap was, in gesprek met de regionale krant. “Hopelijk komt daar, via de rechtbank of een vergadering, nog verandering in.”

In Leeuwarden houdt men hoop op Eredivisie-voetbal. “Het zijn hectische dagen geweest. We zijn in een soort van rollercoaster terechtgekomen die zijn weerga niet kent. De focus ligt nu volledig op het kort geding. Dat is het belangrijkste voor Cambuur. Het is voor ons de wedstrijd van het jaar", zegt algemeen directeur Ard de Graaf donderdag via de officiële kanalen van Cambuur.

"We hebben argumenten dat het niet volgens de reglementen is gegaan. Dat zal onze jurist morgen gaan uitleggen aan de rechter. Wij kunnen niets anders doen dan dit. Het voelt zo onrechtvaardig. Dan moet je knokken voor je club om te krijgen waar je wel recht op hebt", aldus De Graaf.