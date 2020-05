Vitesse dreigt weer met rechtszaak: ‘Die Rus moet me bellen als hij korting wil’

Het huurconflict tussen Vitesse en stadion GelreDome in Arnhem dreigt op een rechtszaak uit te lopen. Volgens de Gelderlander heeft de club opnieuw om een halvering van de huur voor het complex gevraagd. De stadioneigenaar voelt daar echter niets voor. Vitesse betaalt op jaarbasis 1,8 miljoen euro aan huur aan GelreDome.

Vitesse stelde eind maart vanwege de coronacrisis al een verlaging van de huur voor en zou nu in een brief aan de 'huisbaas' juridische stappen hebben aangekondigd als de huur dit jaar niet met vijftig procent wordt verlaagd. “Dit is een klassiek geval”, vertelt ‘huisbaas’ huisbaas Michael van de Kuit aan het dagblad. “Iemand met de rug tegen de muur zetten en dan een regeling afdwingen. Daar ga ik niet in mee.”

Van de Kuit vindt dat clubeigenaar Valeri Oyf er hoogstpersoonlijk werk van mag maken. “Vitesse heeft een Rus en die is miljardair. Als die Rus korting wil, moet hij me bellen. Maar de huur halveren met dwang? Dan vind je bij mij een gesloten loket.” Vitesse moet sterk bezuinigen vanwege de coronacrisis. De huur van 1,8 miljoen euro is voor Vitesse nu een extra zware last, omdat er voorlopig geen wedstrijden en dus ook geen inkomsten zijn.

Het regionale dagblad schat de inkomsten van elke thuiswedstrijd uit onder andere kaartverkoop, horeca en merchandising op 150.000 euro in. Op het vlak van sponsoring worden verder ook nog enorme klappen verwacht. Vitesse heeft formeel per 1 oktober 2023 de huur opgezegd en ziet een dergelijke stap als noodzakelijk om te komen tot een ‘nieuw, redelijk en evenwichtig’ huurcontract.