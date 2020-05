‘KNVB en overheid overleggen over oefenduels in augustus’

De KNVB kijkt in overleg met de overheid naar de mogelijkheid om in juli en augustus op te trainen en oefenduels te spelen, zo verzekert Voetbal International donderdagavond. Volgens het weekblad heeft de bond ‘in twee calls’ met de Eredivisie-clubs laten weten dat oefenwedstrijden in augustus ‘een serieuze optie’ zijn. Er zou al zelfs nagedacht worden over toernooien achter gesloten deuren, met FOX Sports als zendgemachtigde.

De KNVB was donderdag nog onaangenaam verrast door de brief die minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer stuurde. De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef in zijn brief dat nog geen datum te noemen valt voor ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’. "Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel." De KNVB noemde het bericht ‘geen prettige verrassing’.

Voetbal International stelt namelijk dat de KNVB en de overheid achter de schermen ‘intensief contact hebben’ en is er sprake van ‘een sterke lobby’ om oefenduels in augustus te spelen. Er wordt naar verluidt gekeken hoe de wedstrijden zonder publiek georganiseerd moeten worden en of vergunningen anders geregeld moeten worden, zolang er tot 1 september nog sprake is van een verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht.

"De voetbalbond wil daarin 'eenduidig optrekken' om zo te voorkomen dat plaatselijke burgemeesters dwars gaan liggen", zo klinkt het. Volgens Voetbal International is de kans groot dat FC Utrecht de nodige kritiek zal uiten als het daadwerkelijk mogelijk is om in augustus oefenwedstrijden dan wel Europese kwalificatieduels te organiseren, daar men in theorie dan ook het seizoen net als in Duitsland af had kunnen maken. Het weekblad stelt dat de 'deadline' van 3 augustus van de UEFA echter 'een streefdatum' was, met oog op de voorrondes van de diverse Europese competities.

FC Utrecht kreeg geen ticket voor de Europa League van de KNVB toen de Eredivisie definitief werd afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het team van John van den Brom had zich voor de bekerfinale geplaatst. De club stond ook zesde op de ranglijst, met een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo dan Willem II dat wel de voorronde van de Europa League in mag. FC Utrecht liet al weten stappen te zullen ondernemen en de UEFA is bereid om naar het betoog van de Domstedelingen te luisteren.