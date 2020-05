Kökcü pronkt met speeltje van dik 200.000 euro; Depay reageert op brute moord

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Twee weken geleden meldden wij dat Orkun Kökcü een Mercedes-Benz A220 (catalogusprijs 49.422 euro) had toegevoegd aan zijn wagenpark. De Feyenoorder lijkt snel uitgekeken te zijn op zijn A-klasse, want donderdag maakte hij trots melding van zijn nieuwste aanwinst: een Mercedes-AMG G63 uit 2020. De exacte catalogusprijs van deze auto is onbekend, maar volgens de website van Mercedes-Benz is het exemplaar van Kökcü niet voor minder dan 232.978 euro te bemachtigen.





Memphis Depay vroeg donderdag op Instagram aandacht voor de dood van Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte, onschuldige Amerikaan die ongeveer twee maanden geleden tijdens het hardlopen doodgeschoten werd door twee witte mannen. In de wijk waar Arbery van het leven werd beroofd, is deze week een protestmars gelopen omdat de twee daders nog vrij rondlopen.





David Neres genoot deze week op de bank van een typische Hollandse maaltijd.





Fresia Cousiño Arias mocht donderdag weer op pad voor FOX Sports. De verslaggeefster toog naar Almelo, waar zij Heracles-spits Cyriel Dessers op gepaste afstand ondervroeg.





Arturo Vidal had donderdag reden voor een feestje. Het zoontje van de middenvelder vierde namelijk zijn elfde verjaardag. Michal Sadílek zette zijn jarige partner in het zonnetje, terwijl Sergio Ramos eerder deze week zong voor zijn jarige zoontje.





Arnaut Danjuma Groeneveld en Sofyan Amrabay speelden in het verleden samen bij Club Brugge en kwamen deze week weer eens samen.





Cristiano Ronaldo bracht de donderdag knuffelend op de bank door met zijn kinderen.





Ajax-talenten Naci Ünüvar en Liam van Gelderen troffen elkaar deze week in Zaandam.





Thomas Müller en Ander Herrera maakten donderdag een wandeling met hun partners.