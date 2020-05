Van Gaal: ‘Hij vertrok in de kofferbak omdat Jack van Gelder buiten stond’

Louis van Gaal moest in de zomer 2016 het veld ruimen bij Manchester United. De trainer in ruste zag het dramatische congé op Old Trafford niet aankomen, ook al werd er destijds weken over gespeculeerd. Ook nu, jaren na zijn vertrek bij Manchester United en het achter zijn rug onderhandelen van José Mourinho om Van Gaals plaats in te nemen, wijst de Nederlander nog altijd niet met zijn vinger naar de Portugees.

“Ik neem het Ed Woodward, mijn CEO (algemeen directeur, red.) bij Manchester United, veel meer kwalijk dan Mourinho”, verzekert Van Gaal donderdag in de podcast van ondernemer Yves Gyrath. “Woodward is in mijn ogen de kwade genius.” Woodward bedankte Van Gaal destijds in een statement voor ‘het excellente werk'. “Dat heeft geresulteerd in het winnen van de FA Cup. Hij heeft zich in de hele periode hier professioneel gedragen. Hij laat een erfenis na met verschillende jonge spelers die met vertrouwen op het hoogste niveau kunnen spelen.”

Van Gaal werd in de zomer van 2014 aangesteld als opvolger van David Moyes. Hij slaagde er niet in Manchester United naar de top van de Premier League te leiden. In zijn laatste seizoen liep de club deelname aan de Champions League mis door als vijfde te eindigen. Het winnen van de FA Cup was dan ook slechts een doekje voor het bloeden.

Van Gaal had in een eerdere fase zijn woord al gegeven aan Tottenham Hotspur, maar koos hij uiteindelijk zelf ervoor in te gaan op een betere financiële aanbieding van Manchester United. Hij erkent dat hij heel ver was met de Londenaren, maar zegt dat United uiteindelijk sneller en slagvaardiger handelde.

“Daniel Levy is bij mij thuis geweest hier in Noordwijk en vertrok in de kofferbak, omdat Jack van Gelder buiten stond”, verwijst Van Gaal naar de voorzitter van Tottenham. “Het duurde heel lang en hij gaf eigenlijk de kans aan Manchester United ook nog een bod uit te brengen.” Dat heeft Levy overigens meerdere malen tegengesproken. Van Gelder laat zelf donderdagavond weten dat niet hij maar 'iemand van de uitzending' buiten het huis van Van Gaal stond.