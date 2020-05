Oranje Leeuwin wint BBC-verkiezing; Virgil van Dijk eindigt naast podium

Vivianne Miedema is in een verkiezing van de BBC verkozen tot beste speelster én talent van het FA Women Super League-seizoen. De spits van Arsenal verzamelde 21 procent van de stemmen. Bij de mannen is Virgil van Dijk er niet in geslaagd om zijn titel te prolongeren. De verdediger van Liverpool eindigt met een vierde plaats net naast het podium. Ploeggenoot Jordan Henderson is op de eerste plaats geëindigd bij de verkiezing van de Britse omroep voor beste speler van het Premier League-seizoen.

Hoewel het seizoen nog niet ten einde is, besloot de BBC de verkiezing toch af te ronden. Mogelijk wordt het Premier League-seizoen nog afgemaakt. Als dat het geval is, zal Henderson dat doen met de titel van beste speler. De Liverpool-middenvelder kreeg 23 procent van de stemmen. Sadio Mané eindigt op plek twee met 17 procent van de stemmen en Kevin De Bruyne blijft met 14 procent Van Dijk net voor.

De BBC had in totaal twaalf spelers genomineerd voor de titel Spel. Behalve Henderson, Mané, De Bruyne en Van Dijk behoorden ook Liverpool-spelers Mohamed Salah, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold tot de kanshebbers. Ook Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers), John Lundstram (Sheffield United) en Jamie Vardy (Leicester City) waren genomineerd.

Hoewel de aanvoerder van het Nederlands elftal niet in de top drie staat, is hij wel opgenomen in het Premier League Team van het Seizoen. Opvallende naam in deze ploeg is Bruno Fernandes, die pas sinds januari voor Manchester United speelt. Hij heeft in zijn eerste maanden echter zo’n goede indruk gemaakt, dat de bezoekers van de BBC-website hem een plek in het team gunnen.

Bij de vrouwen eindigde de 23-jarige Miedema, WSA-topscorer met zestien doelpunten, op de eerste plaats. Bethany England van Chelsea komt met negentien procent van de stemmen net tekort voor de eerste plaats. Oranje-international Daniëlle van de Donk eindigt op de derde plaats. De middenvelder van the Gunners kreeg van de bezoekers van de website vijftien procent van de stemmen. Jürgen Klopp is verkozen tot de beste manager van het seizoen. Hij kreeg liefst 55 procent van de stemmen. Bij de vrouwen eindigde Chelsea-manager Emma Hayes op de eerste plaats.

BBC Premier League Team van het Seizoen:

Doel: Alisson

Verdediging: Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Caglar Söyüncü, Andrew Robertson

Middenveld: Kevin de Bruyne, Jordan Henderson, Bruno Fernandes

Aanval: Mohamed Salah, Sergio Agüero, Sadio Mané