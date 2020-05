Eljero Elia liep in januari gevoelige transfer binnen Turkije mis

Eljero Elia had in januari de overstap naar Besiktas kunnen maken. In gesprek met Voetbal International laat de 33-jarige buitenspeler van Istanbul Basaksehir weten dat Besiktas-trainer Abdullah Avci hem graag aan zijn selectie wilde toevoegen. Tot een overstap kwam het niet, ook niet naar het geïnteresseerde Argentijnse Atlético Talleres. Elia wil het seizoen in Turkije zo goed mogelijk afmaken, om daarna pas na te gaan denken over zijn sportieve toekomst.

“In januari van dit jaar belde de trainer van Besiktas, Abdullah Avci, dat hij mij per direct wilde halen naar Besiktas. Hij was vorig jaar mijn trainer hier bij Basaksehir”, zegt Elia tegenover het weekblad. “De directie van Besiktas heeft vervolgens mijn zaakwaarnemer gecontacteerd. Zo’n overstap in de winter lag op zijn zachtst gezegd nogal gevoelig.” Ook een transfer naar Zuid-Amerika ging niet door en daar legde Elia zich bij neer. “Ik heb dat ook geaccepteerd. Dat er nu allemaal verhalen verschijnen dat ik daarom wil vertrekken, is onjuist.”

Elia, wiens contract na dit seizoen afloopt, gaf eerder aan hij niet wil bijtekenen bij zijn huidige club. Op die uitspraak lijkt hij nu enigszins terug te komen. “Ik heb een prima verstandhouding met de mensen bij de club. Al die speculaties gaan nergens over. Het is heel duidelijk, we hebben vlak voordat het corona hier alles plat legde met de directie afgesproken dat we na alle competities met elkaar om tafel gaan. Zij hebben daarin ook aangegeven dat ze graag zouden doorgaan met mij. Dat is goed te horen.”

De Turkse competitie wordt op 12 juni weer hervat en Elia heeft deze week de training met Basaksehir hervat. “Eindelijk”, verzucht de ex-speler van onder meer Juventus en Hamburger SV. “De afgelopen periode was alles hier volledig op slot. Ik kijk er dan ook zo erg naar uit de mensen weer plezier kunnen geven met voetbal. Ik kan zelf niet wachten. We maken hele goede kans om bij de laatste acht van de Europa League te komen, als dat toernooi wordt hervat en strijden dus ook nog volop voor het kampioenschap hier. Hoe mooi is dat de mensen daar naar kunnen uitkijken?”