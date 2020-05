FC Twente wil ‘nieuwe stap zetten’ en breekt met García

FC Twente en Gonzalo García gaan na dit seizoen uit elkaar. De club laat donderdagmiddag weten dat het aflopende contract van de trainer niet wordt verlengd. Het vertrek van de 36-jarige coach komt niet uit de lucht vallen. Na de breuk tussen technsich directeur Ted van Leeuwen en de Tukkers was de verwachting al dat de verbintenis van García niet verlengd zou worden.

Van Leeuwen had zich vorig jaar hard gemaakt voor de aanstelling van de trainer uit Uruguay. Na de promotie naar de Eredivisie werd afscheid genomen van Marino Pusic en werd García naar voren geschoven. Mede door tegenvallende prestaties lagen zowel de technisch directeur en trainer onder vuur bij de achterban. Behalve García neemt Twente ook afscheid van de assistent-trainers Dennis van der Ree en Peter Niemeyer en analist Senol Kök bij de club. Zij hadden ook een contract tot het einde van dit seizoen.

“Vorige week hebben we reeds aangegeven een nieuwe stap te willen zetten bij FC Twente en een andere koers te willen varen”, reageert algemeen directeur Paul van der Kraan op de clubwebsite. “Dit besluit leidde tot het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen. Een logisch uitvloeisel hiervan is om de contracten van Gonzalo García en zijn assistenten niet te verlengen. Uiteraard zijn wij Gonzalo, Dennis, Peter en Senol zeer erkentelijk voor hun inzet voor de club in het afgelopen seizoen en wensen wij hen veel succes in hun verdere carrière.”

Het was het eerste seizoen van García in de Eredivisie. Voordat de competitie werd stilgelegd door de coronacrisis was Twente door drie nederlagen op rij afgezakt naar de veertiende plaats op de ranglijst. Het is vooralsnog onbekend wie zijn opvolger gaat worden in de Grolsch Veste. Sinds 2011 is geen enkele trainer uit eigen beweging vertrokken bij Twente. Eerder moesten Co Adriaanse, Steve McClaren, Alfred Schreuder, René Hake, Gertjan Verbeek en Pusic weg.