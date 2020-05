Zlatan Ibrahimovic zaait verwarring met reactie op tweet Mino Raiola

Mino Raiola heeft donderdag op Twitter zijn afkeer uitgesproken over de berichtgeving rondom Henrikh Mkhitaryan. De aanvallende middenvelder is door Arsenal verhuurd aan AS Roma en hij zou hebben gezegd dat hij een terugkeer naar Noord-Londen niet zou zien zitten. Grote onzin, zo stelde Raiola. Zlatan Ibrahimovic, cliënt van de zaakwaarnemer, spreekt hem op Twitter echter tegen.

Raiola gaf op sociale media aan dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er tijdens de coronacrisis onwaarheden over een van zijn cliënten naar buiten wordt gebracht. Hij reageert op een artikel van Corriere dello Sport, waarin staat dat Mkhitaryan zijn vertrekwens bij Arsenal zou hebben aangegeven. "Mijn tijd in Londen is voorbij. Ik hoop dat jullie tot een akkoord komen met AS Roma, want het is mijn verlangen om in Rome te blijven", zo zou hij hebben verteld volgens de Italiaanse krant.

No it is true News it is acceptable https://t.co/tdhMiAGOIX — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) May 7, 2020

“Mkhitaryan heeft geen enkel bericht verzonden richting Arsenal", aldus Raiola. "Vooral in deze moeilijke tijden is het compleet onacceptabel om fake news te brengen.” Ibrahimovic haakt in op de tweet van zijn belangenbehartiger: “Nee, het nieuws is waar en het is acceptabel”, zo spreekt hij Raiola tegen. Of de Zweedse spits van AC Milan meer weet over de situatie is onduidelijk.

De reactie van Ibrahimovic maakt veel los op Twitter, al worden er met name veel vraagtekens geplaatst bij het bericht van de AC Milan-spits. Een reactie van Raiola is vooralsnog uitgebleven. De Nederlandse zaakwaarnemer met Italiaanse roots maakt slechts sporadisch gebruik van het kanaal. Raiola klimt slechts af en toe in de pen om zijn onvrede te uiten of geruchten te ontkrachten.