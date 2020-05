Bayern München bindt ‘meest succesvolle spits van afgelopen 15 tot 20 jaar’

Miroslav Klose is met ingang van komend seizoen assistent-trainer van Bayern München, zo meldt der Rekordmeister donderdag via de officiële kanalen. Onder meer BILD wist onlangs al te melden dat de oud-aanvaller, die in 2017 begon als trainer van Bayern Onder-17, promotie zou maken. Klose heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021.

"We zijn heel blij dat Miro de overstap maakt van de Bayern Campus naar de proftak", stelt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge in een eerste reactie. "We hebben het hier over de meest succesvolle Duitse spits van de afgelopen vijftien tot twintig jaar. Ik ben ervan overtuigd dat onze aanvallers veel profijt zullen hebben van zijn inbreng. Daarnaast was hij ook de gewenste kandidaat van trainer Hansi Flick."

"Ik kijk ontzettend uit naar deze nieuwe uitdaging", jubelt Klose. "Hansi en ik kennen elkaar nog van onze gezamenlijke tijd bij het nationale elftal van Duitsland (waar Flick als assistent-bondscoach fungeerde, red.). Er is een band tussen ons ontstaan, op professioneel en menselijk vlak. Dit is een volgende stap in mijn loopbaan als trainer en ik hoop dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn." Flick omschrijft Klose als ‘perfecte toevoeging aan de trainersstaf’. "We kennen elkaar al een tijdje en hebben successen geboekt bij de nationale ploeg van Duitsland." Flick zelf verlengde zijn contract bij Bayern in april nog tot de zomer van 2023.

Klose speelde tussen 2007 en 2011 voor Bayern en schopte het daarnaast tot 137 interlands (71 doelpunten) voor die Mannschaft. In 2014 veroverde de voormalig spits van onder meer Werder Bremen en Lazio, met zestien doelpunten recordhouder van het aantal doelpunten op WK's, de wereldtitel met Duitsland, met Flick als assistent van bondscoach Joachim Löw. Bayern meldt daarnaast dat het contract met assistent-trainer Danny Röhl is verlengd tot medio 2023.