‘Kijken of Onana al weg is, dat je weet dat Ajax een nieuwe keeper zoekt’

De coronacrisis heeft als gevolg dat clubs minder inkomsten hebben en hierdoor geen grote investeringen kunnen doen. Accountantsbureau KPMG berekende onlangs dat profvoetballers daardoor een stuk minder waard zijn, wat weer tot uiting komt op de transfermarkt. Zaakwaarnemer Winnie Haatrecht weet dat hij in coronatijden een stuk inventiever moet zijn om zijn spelers goede contracten te bezorgen.

"Als begrotingen omlaag gaan, dan zie je dat terug in de transfersommen en salarissen", vertelt de zaakwaarnemer van onder meer Ryan Babel, Ruud Vormer en Kenneth Vermeer in gesprek met de NOS. Er breken lastige tijden aan, weet ook Haatrecht. "Tegen spelers op latere leeftijd die zeggen 'ik wil een tweejarig contract, in plaats van één jaar, anders doe ik het niet', zeg ik nu: ‘Luister, ik zou het wel doen, ik zou niet gokken."

Haatrecht weet dat spelers vanwege de coronacrisis heel lastig van club kunnen wisselen. "Clubs zeggen nu continu: we zijn heel tevreden, maar gezien corona... Of: we willen hem heel graag hebben, maar gezien corona... De wereld is anders", aldus de zaakwaarnemer, die een ingewikkelde zomerse transfermarkt voorspelt. "Het komt veel later op gang. Als de competitie pas eind juli eindigt, gaan clubs niet nu al spelers contracteren, want dan moeten ze die vanaf 1 juli gaan betalen. Dus dat zal doorschuiven."

"Het is nu lijntjes warm houden en kijken wie er weggaan bij clubs", vervolgt Haatrecht, die gelijk een voorbeeld geeft. "Kijken of André Onana al vertrokken is, dat je weet dat Ajax een nieuwe keeper nodig heeft. Dat is het enige dat je in de gaten kan houden. Kennis is macht." Haatrecht erkent dat spelers en zaakwaarnemers vanwege de coronacrisis niet erg sterk staan. "Je moet met minder genoegen nemen en langer wachten op je geld. Tachtig procent van de clubs betaalt standaard twee, drie maanden te laat. Dat zal nu vijf of zes maanden zijn."