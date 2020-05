Bundesliga wordt 16 mei met onder meer ‘Revierderby’ hervat

De Bundesliga en de 2. Bundesliga keren op 16 mei terug, zo heeft de Deutsche Fussball Liga donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De Duitse hoogste afdeling wordt volgende week zaterdag hervat met speelronde 26, met als grote blikvanger de Revierderby tussen titelkandidaat Borussia Dortmund en Schalke 04.

De mededeling van de DFL komt een dag nadat de Duitse regering met groen licht gaf voor de hervatting van het betaald voetbal. De Bundesliga en de 2. Bundesliga werden in maart stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus en sindsdien werd er niet meer gevoetbald op de hoogste Duitse niveaus. De clubs zijn inmiddels echter een aantal weken in training en zullen dus over een ruime week, in lege stadions, ook weer wedstrijden spelen.

Als het voetbal in de komende maanden gewoon door kan gaan in Duitsland, is het de bedoeling dat in het weekend van 27 en 28 juni de laatste speelronde wordt afgewerkt. Bayern München gaat momenteel, met een voorsprong van vier punten op Dortmund, aan kop in de Bundesliga. Onderin bezetten Werder Bremen en SC Paderborn de plekken die goed zijn voor directe degradatie. Fortuna Düsseldorf moet, als de stand zo blijft, nacompetitie spelen.

De eerstvolgende speelronde in de Bundesliga:

Zaterdag 16 mei

Borussia Dortmund - Schalke 04 (15.30 uur)

RB Leipzig - SC Freiburg (15.30 uur)

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (15.30 uur)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30 uur)

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (18.30 uur)

Zondag 17 mei

FC Köln - FSV Mainz 05(15.30 uur)

Bayern München - 1. FC Union Berlin (18.00 uur)

Maandag 18 mei

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (20.30 uur)

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayern München 25 17 4 4 47 55 2 Borussia Dortmund 25 15 6 4 35 51 3 RB Leipzig 25 14 8 3 36 50 4 Borussia Mönchengladbach 25 15 4 6 19 49 5 Bayer Leverkusen 25 14 5 6 15 47 6 Schalke 04 25 9 10 6 -3 37 7 VfL Wolfsburg 25 9 9 7 4 36 8 SC Freiburg 25 10 6 9 -1 36 9 TSG Hoffenheim 25 10 5 10 -8 35 10 1. FC Köln 25 10 2 13 -6 32 11 1. FC union Berlin 25 9 3 13 -9 30 12 Eintracht Frankfurt 24 8 4 12 -3 28 13 Hertha BSC 25 7 7 11 -16 28 14 FC Augsburg 25 7 6 12 -16 27 15 FSV Mainz 05 25 8 2 15 -19 26 16 Fortuna Düsseldorf 25 5 7 13 -23 22 17 Werder Bremen 24 4 6 14 -28 18 18 SC Paderborn 07 25 4 4 17 -24 16