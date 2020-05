‘Tijd tikt weg voor Feyenoord na afwijzing voorstel door Linssen’

Feyenoord wil Bryan Linssen graag naar De Kuip halen, maar een eerste aanbieding is afgewezen door de vleugelaanvaller, zo weet Voetbal International donderdag te melden. De gesprekken tussen de betrokken partijen zijn niet stopgezet, maar Feyenoord dient wel op korte termijn met een verbeterd voorstel te komen. Er is een verschil tussen vraag en aanbod, zo klinkt het. Linssen beschikt bij Vitesse over een aflopende verbintenis en kan de club dus deze zomer transfervrij verlaten.

De belangstelling voor Linssen komt echter niet alleen uit Rotterdam. Tianjin Tianhai, AEK Athene en verschillende clubs uit Duitsland en België volgen de 29-jarige aanvaller van Vitesse eveneens op de voet. Trainer Dick Advocaat is naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen voor de linkerflank, nu Sam Larsson naar China is vertrokken en Luis Sinisterra vanwege een zware kruisbandblessure nog maandenlang moet revalideren. Feyenoord is daarnaast ook al in verband gebracht met Joey Veerman (sc Heerenveen) en Mark Diemers (Fortuna Sittard).

Advocaat moet prioriteiten stellen in keuze tussen Linssen en oude bekende

Broer Edwin Linssen, die in het verleden uitkwam voor onder meer VVV-Venlo, hoopt dat de Vitesse-aanvaller een weloverwogen beslissing neemt. "Hij is 29 jaar en transfervrij", zo stelt hij in een reactie aan Voetbal International. "Dit moet het contract van zijn leven worden en ik kan dat niet voor hem doen. Het is aan hem zelf. Als Feyenoord met een goede aanbieding komt, zie ik hem wel in De Kuip spelen."

"Ik heb door omstandigheden waar ik niet zelf iets aan kon doen de top in Nederland niet gehaald, maar als Bryan dat wel lukt, voelt het toch alsof er iets is afgemaakt", verwijst Edwin Linssen naar de mislukte onderhandelingen met PSV van jaren geleden. Hij plaatst echter ook een kanttekening, daar zijn broer in het buitenland waarschijnlijk veel meer geld kan verdienen. "We kennen allemaal de situatie van clubs in deze coronatijd en ik begrijp dat je als clubs en spelers daarmee rekening dient te houden tijdens onderhandelingen. Maar Bryan moet ook geen dief worden van zijn eigen portemonnee."