KNVB verrast door ‘voorbarig’ bericht minister: ‘Ontwikkelingen gaan snel’

De KNVB is onaangenaam verrast door het bericht dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag aan de Tweede Kamer stuurde. In deze brief stelde De Jonge dat er waarschijnlijk pas weer met publiek in stadions kan worden gevoetbald als er een vaccin is tegen het coronavirus. De verwachting is dat dit nog een jaar of langer kan duren.

De KNVB noemt de brief van De Jonge een reactie tegenover onder meer het Algemeen Dagblad en de NOS ‘geen prettige verrassing’. De voetbalbond voert inmiddels gesprekken met de overheid over de hervatting van het profvoetbal, nadat premier Mark Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie stelde dat er per 1 september waarschijnlijk weer gevoetbald kan worden.

“We zouden het verschrikkelijk vinden als er lang niet voor publiek gevoetbald kan worden. Dit zou namelijk ten koste gaan van de sportbeleving bij de miljoenen fans en kijkers”, stelt de bond. “Bovendien zou het voor de bedrijfstak betaald voetbal opnieuw een hele zware financiële klap betekenen. Hierover zijn we ook in gesprek met de overheid, juist omdat Nederlandse clubs bovengemiddeld afhankelijk van inkomsten uit stadionbezoeken zijn. Vandaar dat de melding van vanochtend als een totale verrassing kwam.”

“Het organiseren van wedstrijden met publiek is een specialisme en specifieke voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en crowd management dragen bij aan een veilige en verantwoorde manier waarop dit wél eerder zou kunnen”, stelt de KNVB. “Daarbij kijken we tevens nauwlettend naar wat de clubs in het buitenland doen op dit vlak. De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig.”

De KNVB kan in de komende tijd goed in het buitenland om zich heen kijken, aangezien er, zij het zonder publiek, bijvoorbeeld op korte termijn al gevoetbald gaat worden in de Bundesliga. De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts speculeert bovendien al op voetbal met publiek in september: “Deskundigen hebben mij gevraagd dit nog in beraad te houden. Ik begrijp dat het lastig is en er terughoudendheid bestaat. Misschien zijn we iets te enthousiast. Maar het staat inderdaad bij ons op de agenda”, stelt hij in een reactie tegenover Sporza.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.