‘Cristiano Ronaldo zei een keer tegen mij: ’Je moet meer lachen op het veld‘’

Cristiano Ronaldo werd in 2003 op achttienjarige leeftijd naar Manchester United gehaald door toenmalig manager Sir Alex Ferguson. Louis Saha, die de Portugese aanvaller in totaal vier seizoenen meemaakte op Old Trafford, had al snel in de gaten dat the Red Devils een groeibriljant hadden aangetrokken. De Fransman was met name onder de indruk van de volwassenheid die Ronaldo als tiener al toonde in de kleedkamer.

Saha benadrukt het zelfvertrouwen van Ronaldo in zijn beginperiode bij Manchester United. "Hij was een stuk jonger dan ik, maar desondanks zei Ronaldo een keer tegen mij : ‘Louis, je moet meer lachen tijdens wedstrijden'", verklaart de oud-aanvaller in een interview met MUTV. "Als jongelingen dat teggen je zeggen, terwijl je duidelijk meer ervaring hebt, dan denk je wel gelijk: Wacht eens even. Maar ik wist tegelijkertijd ook dat het klopte wat Ronaldo zei."

"Ronaldo is tijdens zijn loopbaan soms een beetje brutaal geweest in zijn manier van praten met mensen, wat soms tot irritatie leidde, omdat zijn houding niet werd begrepen", vervolgt Saha, die Manchester United tussen 2004 en 2008 diende. "Hij steekt overal met kop en schouders bovenuit. Zelfs als Ronaldo op een normale manier praat, klinkt dat vreemd voor iedereen. Dat is echt ongelooflijk." Saha heeft Ronaldo ook als voetballer erg hoog zitten. "Zijn kracht en snelheid zijn altijd belangrijk geweest, maar als je goed kijkt naar de timing en precisie in zijn spel, dat kan niemand hem nadoen."

Saha zag dat Ronaldo over exceptionele kwaliteiten beschikte, maar daarnaast maakte zijn arbeidsethos ook enorm veel indruk op de voormalig spits uit Frankrijk. "Je kunt in een situatie komen dat je als jonge speler denkt dat je er al bent, maar Ronaldo wilde altijd meer. Om die topsportmentaliteit te hebben op zo’n jonge leeftijd, is echt bewonderenswaardig. Daarom heb ik ook zoveel respect voor hem", aldus Saha.