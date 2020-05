Raiola haalt hard uit op Twitter: ‘Fake news in deze tijden is onacceptabel’

Mino Raiola heeft op Twitter zijn afschuw uitgesproken over de berichtgeving rondom Henrikh Mkhitaryan. De aanvallende middenvelder, voor de coronacrisis uitgeleend aan AS Roma, zou de clubleiding van Arsenal hebben verteld dat een terugkeer in Noord-Londen niet tot de mogelijkheden behoort. Raiola, die als zaakwaarnemer van Mkhitaryan fungeert, snapt niet waarom er juist in deze coronacrisis onwaarheden naar buiten worden gebracht.

"Mkhitaryan heeft geen enkel bericht verzonden richting Arsenal", zo schrijft Raiola donderdag op zijn Twitter-pagina. "Vooral in deze moeilijke tijden is het compleet onacceptabel om fake news te brengen." De melding van Raiola volgt op het bericht van Corriere dello Sport dat Mkhitaryan zijn vertrekwens duidelijk zou hebben gemaakt bij Arsenal. "Mijn tijd in Londen is voorbij. Ik hoop dat jullie tot een akkoord komen met AS Roma, want het is mijn verlangen om in Rome te blijven", zo zou hij hebben verteld.

Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all'Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili. Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable.

De 31-jarige Mkhitaryan werd in januari 2018 door Arsenal overgenomen van Manchester United, terwijl Alexis Sánchez de omgekeerde weg bewandelde. Een vaste plaats in de basisopstelling wist de routinier, wiens contract in Engeland doorloopt tot medio 2021, echter niet te veroveren bij the Gunners. Als huurling van AS Roma blies de aanvallende middenvelder zijn loopbaan weer nieuw leven in, met zes doelpunten en vier assists in zeventien duels als resultaat. Volgens bovengenoemde krant vraagt Arsenal circa tien miljoen euro voor Mkhitaryan en is AS Roma bereid om om die vraagprijs te voldoen, ondanks de coronacrisis.