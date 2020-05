AZ pikt jeugdinternational op in Friesland

Manchester United heeft forse concurrentie in de strijd om de zestienjarige aanvaller Joe Hugill. Ook Arsenal, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers en Leeds United azen op de tiener van Sunderland. (Northern Echo)

De veertienjarige spits, jeugdinternational voor Oranje Onder-15 en een toptalent in de Friese jeugdopleiding, sluit bij de Alkmaarders aan in de Onder-16.

Juventus is van plan Federico Bernardeschi aan te bieden aan AS Roma. De Italiaanse grootmacht zou dan graag zien dat middenvelder Nicolò Zaniolo de omgekeerde weg bewandelt. (Tuttosport)

AS Roma wil dat Arsenal een deel van het wekelijkse salaris van ruim tweehonderdduizend euro van Henrikh Mkhitaryan blijft betalen bij een transfer. De middenvelder wordt dit seizoen verhuurd aan de Italiaanse club. (ESPN)