‘We hingen de namen van Messi en Ronaldo op, maar scheten in ons broek’

Pablo Zabaleta speelde tussen 2008 en 2017 in het shirt van Manchester City. De 35-jarige verdediger maakte van dichtbij mee hoe de Engelse club kort na zijn komst werd overgenomen door de huidige eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten. In gesprek met La Nacion vertelt Zabaleta hoe hij Manchester City razendsnel zag veranderen in een grootmacht.

“Ik twijfelde, want ik verliet een middenmoter net na het winnen van de Olympische Spelen in Peking voor een andere middenmoter”, vertelt Zabaleta over zijn overstap van Espanyol naar Manchester City, op dat moment nog een grijze muis in de Premier League. “Sportief ging ik niet vooruit en qua leefomstandigheden verliet ik het strand en de zee van Barcelona voor de kou en de regen van Manchester. Er speelde op dat moment geen enkele Argentijn en er was sprake van een taalbarrière.”

Zabaleta kende van de toenmalige selectie alleen Martín Petrov en Elano van naam. “Ik dacht: ik speel hier een aantal jaar, doe ervaring op en dan ga ik weer terug naar Spanje of naar Italië”, gaat de Argentijnse verdediger verder. Tien dagen na zijn komst werd de club overgenomen door Sheikh Mansour. “Vier dagen later werd Robinho binnengehaald, voor 45 miljoen euro. Ik zei: ‘Wat moet ik nu doen? Ik ga het hier geen zes maanden volhouden!”

“Er werden een beetje grapjes over gemaakt. We hingen op vrije kluisjes de namen van Messi en Cristiano Ronaldo, maar scheten ondertussen in ons broek. Er waren drie of vier spelers die een aardige carrière hadden: Shaun Wright-Phillips en Danny Mills, bijvoorbeeld. De rest van de jongens, waaronder ik, waren nog kinderen. We wisten dat Manchester City voortaan zou meedoen om de prijzen, maar het was maar de vraag of wij daar deel van zouden uitmaken”, gaat Zabaleta verder. Al snel speelde hij bij Manchester City samen met grote namen.

“In mijn tweede jaar kochten ze Emmanuel Adebayor van Arsenal. Uiteindelijk hield hij het maar anderhalf jaar vol bij Manchester City. De verbondenheid ontbrak misschien een beetje. Robinho kwam ook binnen als een ster, maar miste het commitment om geschiedenis te schrijven met de club”, stelt Zabaleta. “Iedereen die kwam, heeft een fortuin verdiend. Maar er waren maar een aantal jongens die geschiedenis wilden schrijven met Manchester City. Ik heb daar samen moeten spelen met heel wat ego’s.”

“Uiteindelijk zijn ook heel wat jongens uitgegroeid tot steunpilaren bij Manchester City. Joe Hart, Vincent Kompany, Sergio Agüero, David Silva, Yaya Touré… Jongens die acht tot tien jaar bleven, ondanks dat er hele goede aanbiedingen waren om te vertrekken. Tegenwoordig wil iedere speler naar Manchester City, omdat er een revolutie heeft plaatsgevonden”, zegt de verdediger, die bij West Ham United in het bezit is van een aflopend contract. “Er is een fantastisch trainingscomplex, waar zelfs een ziekenhuis gevestigd is. Alleen de Champions League mist nog en er mogen geen excuses meer zijn.”