Kabinet spreekt van absoluut doemscenario voor profvoetbal

‘Massale evenementen met een landelijke uitstraling’ kunnen pas weer worden gehouden als er een vaccin tegen het coronavirus is, zo schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Het betekent een doemscenario voor het Nederlandse profvoetbal, daar er mogelijk 'langer dan een jaar' zonder publiek in de stadions moet worden gespeeld.

“Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, zo schrijft minister De Jonge in de Kamerbrief. Het betekent uitermate slecht nieuws voor het Nederlandse profvoetbal, dat zich lijkt op te moeten maken voor het spelen achter gesloten deuren over een langere periode.

'Hervatten Bundesliga hoeft geen groot risico te zijn'

Het voor langere tijd spelen zonder publiek heeft forse financiële gevolgen voor het Nederlandse profvoetbal. Feyenoord houdt bijvoorbeeld rekening met een bezuinigingsoperatie van 22,5 miljoen euro in het geval er tot december zonder publiek gespeeld moet worden. Het Algemeen Dagblad meldde eerder dat ook Ajax en PSV in een dergelijk scenario tientallen miljoenen verliezen, omdat Nederlandse profclubs qua inkomsten voornamelijk afhankelijk zijn van de recettes op wedstrijddagen.

“Waar in het buitenland de tv-gelden cruciaal zijn en de recettes best belangrijk, is dat in Nederland precies andersom”, schreef het Algemeen Dagblad. De topclubs zouden regelmatig contact onderhouden over een scenario waarin er voor langere tijd zonder publiek moet worden gespeeld. Minister-president Mark Rutte maakte woensdagavond bekend dat er wel vanaf 1 september weer betaald voetbal gespeeld mag worden, indien de situatie in de tussentijd niet verslechtert. Voorlopig zijn alle vergunninghoudende evenementen, waaronder profvoetbal (zonder publiek), tot 1 september verboden.

De KNVB zette op 21 april al een streep door het seizoen 2019/20. Drie dagen later werd in de inmiddels fameuze videocall besloten door de directie van de voetbalbond dat de Eredivisie volgend seizoen start met dezelfde achttien clubs: er degraderen en promoveren geen clubs. De KNVB kan nu toewerken naar de start van het seizoen 2020/21, mogelijk wordt de eerste speelronde daarvan afgewerkt in het weekend van zaterdag 3 september.