‘Ronaldo werd twee weken helemaal gek, hij had zoiets van: wie is die gozer?’

Manchester United nam Cristiano Ronaldo in 2003 over van Sporting Portugal en de aanvaller groeide in Engeland uit tot een van de beste spelers ter wereld. Via Real Madrid is de Portugees inmiddels bij Juventus terechtgekomen. Darren Fletcher vertelt op het YouTube-kanaal The Lockdown Tactics dat Ronaldo het lang niet altijd even gemakkelijk had bij Manchester United.

“Luister, hij heeft ook een moeilijke tijd gehad in de kleedkamer. Er waren tijden dat hij de bal te lang vasthield en zijn handelingssnelheid niet zo hoog was. Er werd hem destijds wel even de waarheid gezegd. Daar kon hij mee omgaan, hij was een grote persoonlijkheid. Hij is bij Manchester United uitgegroeid tot het absolute monster dat hij nu is, als toegewijde professional”, vertelt Fletcher. Hij brengt in herinnering hoe Walter Smith, destijds de assistent van Sir Alex Ferguson, Ronaldo tot het uiterste dreef met een nieuwe maatregel op de training.

“Walter besloot dat er voortaan niet meer voor overtredingen werd gefloten op de training. Ik weet zeker dat het een besluit was met het oog op Ronaldo. De tackles vlogen over en weer en Ronaldo kreeg de nodige schoppen”, gaat de oud-middenvelder verder. “Voor die tijd werd er voor lichte overtredingen niet gefloten, maar Ronaldo lokte dan een ‘echte’ overtreding uit en hield lachend de bal. Dus Ronaldo werd twee weken lang helemaal gek, hij had zoiets van: wie is die Schotse gozer? Wat is dit?”

“Bij United werden normaal al de nodige tackles uitgevoerd op de training, maar dat werd erger toen die jongens wisten dat er niet gefloten zou worden voor overtredingen. Het was eerlijk gezegd geweldig hoe Ronnie ineens veel sneller de bal liet gaan, omdat hij wist dat er niet gefloten zou worden bij een overtreding. Daarna begon hij meer doelpunten te maken en vaker in scoringspositie te komen”, vertelt Fletcher. “Het is misschien een klein aspect, maar dankzij Walter Smith maakte hij een grote stap. Begrijp me niet verkeerd: los daarvan boekte hij al waanzinnige progressie.”

“Ronaldo was eerst een aantal weken boos om het besluit van Smith, maar paste zich daarna snel aan en liet de bal sneller gaan”, stelt de voormalig middenvelder van onder meer Manchester United en West Bromwich Albion. “Ik denk dat er bij hem een knop omging, dat hij zoiets had van: oh, die skills zijn goed, maar door deze omzetting kan ik de bal nog sneller laten gaan. Ik ga nog effectiever worden.”