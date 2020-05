‘Ik zei tegen Van Persie: ‘Geen zorgen, dit zijn mijn kids, dit wordt een eitje‘

Patrice Evra speelde tussen 2006 en 2014 in het shirt van Manchester United. Met de Engelse grootmacht won de nu 38-jarige oud-verdediger onder meer vijf landstitels, driemaal de EFL Cup, een Champions League en een WK voor clubteams. In de UTD Podcast krijgt Evra van welke club hij in dienst van Manchester United het liefst wilde winnen in een seizoen.

“Oh, Arsenal”, antwoordt Evra. “Ik zal jullie mijn filosofie vertellen. Manchester City... Winnen van Manchester City was als winnen van je buurman. Ze maken lawaai, je wint en het is oké. Als je van Chelsea won, had je het gevoel: we gaan kampioen worden. Chelsea was het enige team dat met ons te vergelijken was. Qua persoonlijkheden, karakter, training, kracht, snelheid. Ja, ik moet Chelsea zeggen als ik een team moet noemen dat aan ons kon tippen.”

“Arsenal... Ik kan me herinneren dat Robin van Persie naar ons kwam. Van Persie zei: ‘Kom op Patrice, kom op, je moet iedereen motiveren. Dit is een belangrijke wedstrijd’. Ik zei tegen Van Persie: ‘Geen zorgen, dit zijn mijn kinderen, dit wordt een eitje. We gaan makkelijk winnen. Uiteindelijk wonnen we”, vertelt de Franse oud-verdediger. Van Persie verruilde Arsenal in 2012 voor Manchester United, met wie hij direct in zijn eerste seizoen de Premier League wist te winnen.

Evra brengt de editie van Arsenal - Manchester United in 2009 in herinnering, toen the Red Devils met 1-3 wisten te winnen in het Emirates Stadium. “We scoorden vanuit een geweldige counter, via Ji-Sung Park, Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo. Franse journalisten zeiden na de wedstrijd: ‘Het resultaat is geen afspiegeling van de wedstrijd’. Ik zei: ‘Ben je serieus? Ik had het gevoel dat het vandaag elf mannen tegen elf barbies was. Daarna stond er overal in de kranten: ‘Patrice noemt Arsenal barbies’.”

“Maar het was mijn gevoel. Ik heb heel veel respect voor Arsenal, maar ik wist dat ik zou winnen als ik tegen Arsenal speelde. Ik zal eerlijk zijn: een speler vroeg al na 34 minuten spelen of hij met mij shirtje mocht ruilen in de rust. Toen had ik het gevoel: deze wedstrijd hebben we al gewonnen”, vertelt Evra. “Ik weet nog dat we op een zondag tegen Arsenal moesten spelen, het was zonnig en de speech van Sir Alex Ferguson duurde vijftien seconden. ‘Jongens, het is zondag. Het is heel zonnig. Ik wil dat dat niemand mijn zondag verpest’. Je wilde absoluut niet de persoon zijn die zijn zondag verpestte!”