'Newcastle United wil na overname eerste grote slag bij Barcelona slaan’

Newcastle United staat op het punt om te worden overgenomen door de Saudische prins Mohammed bin Salman. Bij Barcelona volgt men de ontwikkelingen bij the Magpies op de voet, want Philippe Coutinho moet een van de eerste aankopen worden van de nieuwe, ambitieuze eigenaren. De Catalanen willen de Braziliaan graag van de hand doen, om uiteindelijk zelf zaken te kunnen doen op de transfermarkt.

Op dit moment is Mauricio Pochettino de voornaamste gegadigde om bij Newcastle United voor een torenhoog salaris de nieuwe manager te worden. De Argentijnse oefenmeester, clubloos sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur, heeft volgens Mundo Deportivo via tussenpersonen reeds aan de nieuwe eigenaren van Newcastle United laten weten dat Coutinho zijn eerste gedroomde versterking is. Pochettino werkte eerder samen met de Braziliaanse aanvallende middenvelder, toen Espanyol hem op huurbasis overnam van Internazionale.

Coutinho bracht het afgelopen seizoen op huurbasis door bij Bayern München, maar der Rekordmeister heeft reeds besloten hem niet definitief over te nemen van Barcelona. De Catalanen willen de aanvallende middenvelder graag definitief lozen en hanteren een vraagprijs van honderd miljoen euro voor de recordaankoop, die zich in de Premier League bij Liverpool juist in de kijker speelde bij de regerend kampioen van Spanje. Zijn contract in Barcelona loopt voorlopig nog tot medio 2023.

Eerder werd Coutinho gelinkt aan onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City en Everton, al waren er nog geen officiële aanbiedingen uitgebracht bij Barcelona. Newcastle United lijkt nu de eerste concrete optie te gaan vormen, aangezien ook de forse vraagprijs geen obstakel vormt voor de vermogende nieuwe eigenaren. Eerst zal echter de overname ter waarde ter waarde van drie- tot vierhonderd miljoen euro moeten worden afgerond. Daarna is het de bedoeling dat er een nieuw team wordt opgebouwd, dat uiteindelijk kan meedoen om het kampioenschap in de Premier League.