‘Zlatan zei dat hij in zijn carrière vier spelers haatte, hij was er één van'

Zlatan Ibrahimovic had geen goede relatie met Edinson Cavani, zo claimt Michaël Ciani. Er gingen al verhalen de ronde dat de twee aanvallers het niet goed met elkaar konden vinden gedurende hun gezamenlijke tijd bij Paris Saint-Germain, maar volgens de oud-verdediger ging het verder. De oud-stopper van Los Angeles Galaxy geeft aan dat Ibrahimovic hem vertelde dat de Zweed Cavani haatte.

Ibrahimovic en Cavani waren van 2013 tot 2016 teamgenoten van elkaar in Parijs. In de Franse media waren destijds al berichten naar buiten gebracht dat het duo niet goed met elkaar kon opschieten, maar Ciani stelt dat Ibrahimovic de Uruguayaan zelfs haatte. De Fransman, van medio 2017 tot januari 2019 actief bij LA Galaxy, geeft aan dat Ibrahimovic dit zelf aan hem heeft verteld.

"Ik speelde met Zlatan bij LA Galaxy en vroeg hem naar Laurent Blanc en zijn relatie met de coach", zegt Ciani, die bij Girondins de Bordeaux had samengewerkt met de trainer, bij The Reservists. "Hij zei dat hij een goede relatie met Blanc had. De enige persoon met wie Zlatan niet overweg kon bij Paris Saint-Germain was Cavani."

"Hij vertelde mij dat hij in zijn carrière drie of vier spelers haatte, en hij was er één van", aldus Ciani over de moeizame verstandhouding tussen Ibrahimovic en Cavani. Laatstgenoemde aanvaller wist Ibrahimovic te passeren op de all-time topscorerslijst van PSG. Waar Ibrahimovic op 156 goals voor PSG is gekomen, staat de teller van Cavani op 200 doelpunten.