Peter Bosz deed opvallend experiment: ‘Want dat is totaal anders’

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die op korte termijn hervat gaat worden, al moet dat voorlopig wel in lege stadions. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er vanaf 15 mei weer gevoetbald in Duitsland. “Positief dat we weer mogen. En ook een hoopvol signaal in bredere zin”, zegt Peter Bosz, trainer van Bayer Leverkusen, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Bosz deed reeds een opvallend experiment, door zijn spelers in wedstrijdkleding te laten trainen in een leeg stadion. Weliswaar werden er geen ‘grote partijen’ gespeeld, maar de lijnen waren al wel ‘vers gekalkt’. “En ook met de galm van een leeg stadion. Want dat is totaal anders dan met publiek”, stelt de oefenmeester van Bayer Leverkusen. De formatie van Bosz is ook nog in de race in de Europa League en de DFB Pokal, al moet nog blijken hoe deze toernooien uiteindelijk zullen worden uitgespeeld.

'Hervatten Bundesliga hoeft geen groot risico te zijn'

Bosz mag al met groepen van tien spelers trainen, terwijl diens collega Alfred Schreuder bij TSG 1899 Hoffenheim nog maar met vijf spelers tegelijk op een training mag hebben. “Dat komt omdat de deelstaatregeringen verschillende normen hanteren. Meer dan vijf man mag simpelweg nog niet bij ons. Zodra de DFL-vergadering is geweest, hoop ik voor het eerst net als Peter te kunnen trainen”, verklaart Schreuder. Waarschijnlijk moet hij met een mondkapje op de bank plaatsnemen. “Ik hoor mensen zeggen: ook bij honderd procent negatieve testen wel mondkapjes op de bank, want jullie hebben een voorbeeldfunctie. De hele wereld kijkt mee.”

“Het is heel lastig te zeggen hoe de ploeg er nu voorstaat. Ze zijn op zich goed fit, maar we moeten uitkijken dat we ze niet over de kop jagen. Dat wordt passen en meten. Europees voetbal kunnen we nog steeds halen. Het is hartstikke fijn dat we nu iets hebben om naartoe te werken”, voegt Schreuder toe in gesprek met De Telegraaf. Zijn ploeg bezet de negende plaats in de Bundesliga en hoeft niet meer te vrezen voor degradatie. Het FSV Mainz 05 van Jeffrey Bruma moet dat nog wel.

“We staan er goed voor, met vier punten voorsprong op een play-offplek en acht punten marge richting een rechtstreekse degradatieplek. Maar er kan nog van alles gebeuren”, zegt Bruma. Hij noemt voetballen in coronatijd ‘een mentale slag’. “De ploegen die het best om kunnen gaan met de bijzondere omstandigheden en het spelen in lege stadions gaan het redden. Het zal een vreemde ervaring zijn om zonder publiek te spelen. De extra energie die je haalt uit je eigen fans of de vijandigheid van de supporters van de tegenpartij heb je nu niet. Je zult het helemaal uit jezelf moeten halen.”