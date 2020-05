Bayern zet na acht jaar streep door samenwerking

Manchester United gaat een jaar wachten om Jadon Sancho naar Engeland te halen. De aanvaller van Borussia Dortmund is door de coronacrisis momenteel een te duur project, zo vindt de Premier League-club. (Daily Mirror)

Barcelona heeft vertrouwen dat men Paris Saint-Germain aftroeft in de strijd om Lautaro Martinez. De topclub verwacht dat de aanvaller van Internazionale komende zomer de overstap naar het Camp Nou maakt. (Mundo Deportivo)

De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast, maar zowel club als speler azen vanwege de hevige concurrentiestrijd in de selectie komende zomer op een transfer.

Thomas Meunier gaat zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet verlengen. Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur zijn de grootste kanshebbers om de rechtsback in te lijven. (Le Parisien)