Dertienvoudig kampioen aast op basiskracht NEC: ‘We gaan het zien’

Josef Kvida staat in de belangstelling van het Russische CSKA Moskou, zo verzekert Championat woensdag. De centrale verdediger van NEC wordt al geruime tijd gevolgd door de dertienvoudig landskampioen, zo klinkt het. In een reactie aan Voetbalzone wil zaakwaarnemer Jiri Muller niet al te diep ingaan op het gerucht.

"Ik kan er nu niet veel over zeggen", aldus Muller, die wel goede contacten onderhoudt met de mensen van CSKA. "Ik ga al een tijd terug met CSKA, want ik had twee spelers bij de club: Tomas Necid en Lubos Kalouda. We gaan het zien de komende weken", besluit de zaakwaarnemer over de toekomst van Kvida, die in Nederland verder actief was voor PEC Zwolle en Almere City FC.

Kvida speelt sinds de zomer van 2018 voor de Nijmegenaren. Tot op heden kwam de 23-jarige verdediger uit Tsjechië tot 65 wedstrijden voor NEC, met 5 doelpunten en 1 assist als resultaat. Kvida ligt tot deze zomer vast bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar NEC heeft de optie om het contract met een jaar te verlengen.