Ziyech en Van Hanegem zorgen voor verrassende beelden uit Cruijff ArenA

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Woensdag zijn beelden opgedoken vanuit de Johan Cruijff ArenA. Daarop is te zien hoe Ajacied Hakim Ziyech vanaf de zijkant van het veld wordt toegezongen door de rappers Jonna Fraser en Emms. De aanvallende middenvelder van Ajax, die per 1 juli speler is van Chelsea, wordt op de bank vergezeld door ploeggenoot André Onana en oud-voetballer Willem van Hanegem, van wie bekend is dat hij een goede band heeft met Ziyech.