‘Transfer van ’koopje‘ Memphis Depay raakt in stroomversnelling’

AC Milan wil werk maken van de komst van Memphis Depay. Nu Olympique Lyon op de zevende plek in de Ligue 1 eindigt en men dus naast Europees voetbal grijpt, lijkt een langer verblijf van de Oranje-international niet in de lijn der verwachting te liggen. Volgens geruchten uit Italië wil Milan Depay voor een relatief laag bedrag strikken en brengt de club de deal in een stroomversnelling.

Depay ligt momenteel tot de zomer van 2021 vast bij Lyon. De Franse club is druk bezig een contractverlenging met de aanvaller af te dwingen, maar vooralsnog is er van een nieuwe verbintenis geen sprake. Door het stopzetten van de Ligue 1 speelt Depay volgend seizoen geen Europees voetbal, waardoor de aanvaller mogelijk nu nog liever een transfer wenst.

Milan hoopt te kunnen profiteren van de situatie. Depay werd niet zo lang geleden door Lyon naar verluidt nog getaxeerd op circa vijftig miljoen euro, maar de Italiaanse club hoopt op een 'koopje' van twintig miljoen, zo klinkt het in Italië. Daarbij zou Milan wel een doorverkooppercentage bij een toekomstige transfer bieden. Mogelijk gaat Lyon akkoord met een transfer om zo nog wat over te houden aan Depay.

"Ik heb veel contact met Memphis", liet Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas onlangs weten. "Trainer Rudi Garcia ook. We hebben niet dagelijks contact, maar wel regelmatig. Technisch directeur Juninho Pernambucano ook. We hebben hem een aantal voorstellen gedaan die hij niet heeft geaccepteerd. Hij wil wachten tot hij weer kan spelen", aldus Aulas, die doelde op onder meer de kruisbandblessure van Depay.