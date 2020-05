Premier Rutte maakt datum voor hervatting betaald voetbal bekend

Het betaald voetbal kan vanaf 1 september herstarten, zo blijkt uit de persconferentie van minister-president Mark Rutte woensdagavond. De Nederlandse regering heft per die datum het verbod op het spelen van wedstrijden in professioneel verband op. Ook amateurvoetbal is per 1 september weer toegestaan. Verder is vanaf maandag 11 mei buitensporten weer mogelijk voor groepen van maximaal tien personen, zij het met inachtneming van anderhalve meter afstand.

Premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakten op de persconferentie bekend hoe de regering de coronamaatregelen stap voor stap af gaat bouwen. Tot op heden golden voor het betaald voetbal dezelfde strenge regels als voor vergunningsplichtige evenementen, maar vanaf woensdagavond maakt de regering daar onderscheid in: per 1 september is profvoetbal in Nederland weer toegestaan, terwijl voor grootschalige evenementen nog geen hervattingsdatum bekend is. Vanaf 11 mei zijn alle niet-contactsporten in de buitenlucht weer toegestaan, onder voorwaarde dat thuis gedoucht wordt. Sportverenigingen, waaronder dus ook amateurvoetbalclubs, mogen per 1 september de deuren weer openen.

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden ??https://t.co/jG3Gy6dvSy pic.twitter.com/xjbPBrYTtG — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) May 6, 2020

De KNVB zette op 21 april al een streep door het seizoen 2019/20. Drie dagen later werd in de inmiddels fameuze videocall besloten door de directie van de voetbalbond dat de Eredivisie volgend seizoen start met dezelfde achttien clubs: er degraderen en promoveren geen clubs. De KNVB kan nu toewerken naar de start van het seizoen 2020/21, mogelijk wordt de eerste speelronde daarvan afgewerkt in het weekend van zaterdag 3 september.

Het kabinet bouwt de coronamaatregelen die van kracht zijn in vier stappen af. Premier Rutte benadrukte woensdagavond dat alle voorgenomen versoepelingen onder voorbehoud zijn: mocht het aantal coronabesmettingen snel toenemen, dan kunnen de geplande stappen worden teruggedraaid. "Op basis van wat we nu weten, hebben we een planning tot 1 september gemaakt. Per week moeten de cijfers echter aangeven dat we stappen kunnen blijven zetten", zo stelde Rutte expliciet.