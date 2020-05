‘Man City gaat belachelijk bod weigeren en is bereid risico te nemen’

Manchester City laat Leroy Sané niet voor een habbekrats gaan. BILD meldde dat de buitenspeler een akkoord heeft bereikt met Bayern München over een contract voor de duur van vijf jaar, maar dat de twee grootmachten nog tot een overeenkomst moeten komen. Volgens diverse Engelse media verlangen the Citizens ondanks de coronacrisis nog altijd een flink bedrag.

Sané ligt momenteel tot medio 2021 vast bij de Engelse topclub. Volgens onder meer de BBC, Goal en The Independent is men bereid de aanvaller zijn laatste contractjaar in te laten gaan in plaats van akkoord te gaan met een 'goedkope' transfer. Bayern zou volgens BILD inzetten op een bedrag van veertig miljoen euro, maar hier gaat City absoluut niet mee akkoord.

Volgens Engelse media zou de topclub uit Manchester een dergelijk bedrag 'belachelijk' vinden. City wil dan nog liever het risico nemen dat Sané medio 2021 gratis de deur uitloopt, zo klinkt het. Bayern is naar verluidt voornemens om de transfersom onder de zestig miljoen euro te houden, maar het is maar de vraag of City ook bij een dergelijk bedrag overstag gaat.

Vorige maand liet zaakwaarnemer Damir Smoljan weten dat een overstap naar Bayern de voorkeur van zijn 24-jarige cliënt geniet. "Bayern München is de enige club in Duitsland die Leroy zichzelf kan inbeelden als nieuwe stap in zijn carrière. Hij ziet dat daar de randvoorwaarden aanwezig zijn om zijn grote doel te bereiken: het winnen van de Champions League."