Van der Sar: ‘Hij kwam in een Fiat naar de training, anderen in een Ferrari’

Edwin van der Sar speelde tussen 1999 en 2001 in het shirt van Juventus. De huidige algemeen directeur van Ajax kende bij la Vecchia Signora niet de allerbeste tijd in zijn carrière. In het programma Tussen de Palen van Ziggo Sport haalt Van der Sar herinneringen op aan zijn tijd in Turijn, waar hij samenspeelde met Zinédine Zidane.

“Er waren verschillende mogelijkheden, ik had eerst met Liverpool gesproken. Ik vond Engeland iets te dichtbij liggen, ik wilde meer uitdaging. Juventus was qua naam heel groot, Liverpool op dat moment niet zo. Wel de historie, maar ik zag daar niet zo’n toekomst voor me liggen”, vertelt Van der Sar over de keuze voor Juventus. Hij verliet Ajax in 1999 voor een avontuur in Italië, waar hij uiteindelijk 66 wedstrijden keepte en na twee jaar koos voor een overstap naar het Engelse Fulham. Daarna zou Van der Sar nog onder de lat staan bij Manchester United.

“De gesprekken waren goed, ze vertelden me dat ze zoals Ajax wilden gaan spelen met opbouw van achteruit. Het zijn misschien dezelfde verhalen als waar Wim Jonk en Dennis Bergkamp ook voor gevallen zijn bij Internazionale. Maar dat bleek totaal niet aan de orde”, verklaart Van der Sar. “De manier van trainen en spelen was heel anders. Als ik iemand aanspeelde, wist hij daar geen raad mee en werd die bal uitgeschoten. ‘Edwin, speel die bal maar lang. Want opbouwen doen we hier niet’, kreeg ik te horen. Dat was juist mijn kracht, om betrokken te zijn bij het spel. Het ondermijnde ook mijn zelfvertrouwen. Het is mijn schuld, ik heb teveel fouten gemaakt. Ik was niet mezelf.”

Van der Sar krijgt de vraag of hij na zijn periode bij Juventus nog revanchegevoelens had. “De eerste keer dat ik het kon tonen, was het EK 2008 toen we met Nederland tegen Italië en Gianluigi Buffon speelde. Buffon is een geweldige gast en heeft een geweldige carrière gehad, maar ik wilde in die wedstrijd aan de Italianen laten zien dat ik wel kon keepen”, verwijst Van der Sar naar de met 3-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Italië op het EK van 2008. Buffon werd in 2001 door Juventus bij Parma weggehaald als opvolger van Van der Sar en staat nog altijd onder contract bij de Italiaanse topclub.

Bij Juventus speelde Van der Sar samen met Zinédine Zidane, van wie hij erg onder de indruk raakte. “De manier hoe hij is, geen grootspraak. Een aardige gast. Natuurlijk heeft hij een zwart randje, want hij heeft wel een aantal rode kaarten gepakt. Maar de manier hoe hij een bal aannam, ‘m uit de lucht haalde en hoe je hem altijd kon aanspelen... Bovendien kwam hij in een Fiat, met een spijkerbroek, een wit Levi’s shirtje en witte Adidasjes naar de training. Dat was wat anders in vergelijking met de Ferrari’s, Dolce & Gabbana en Versace waar andere spelers mee kwamen.”

“Het hele pakketje aan hem vond ik al anders”, gaat Van der Sar verder. Zidane speelde tussen 1996 en 2001 voor Juventus, waarna hij zijn loopbaan afsloot bij Real Madrid. “Het was lastig, want hij sprak alleen Frans en Italiaans. Nog steeds spreekt hij niet zo heel best Engels. Met een bal was hij veel soepeler dan zonder, het is geen hele elegante speler. Bij Diego Maradona en Lionel Messi is dat bijvoorbeeld makkelijker te zien."