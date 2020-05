Bruggink wijst naar Klaassen: ‘Sommigen zullen er voordeel bij hebben’

De Eredivisie wordt vanwege de coronacrisis definitief niet meer hervat, zo maakte de KNVB onlangs wereldkundig. In de Bundesliga wordt echter binnenkort wél weer gespeeld, zo bracht de Duitse voetbalbond woensdag naar buiten. Half mei is het streven, al wordt donderdag een exacte datum geprikt voor de hervatting. Arnold Bruggink, die een verleden heeft bij Hannover 96, is maar wat blij met de besluitvorming in Duitsland.

"Ik heb er heel veel zin in. Ik heb de ontwikkelingen in Duitsland ook met grote belangstelling gevolgd", zo stelt Bruggink in een reactie aan FOX Sports. "Deze beslissing heeft denk ik ook te maken met de benadering van topsport in Duitsland. Daar heb je meer een echte topsportgedachte en -cultuur. Als speler van een Bundesliga- of 2. Bundesliga-club word je meer gezien als ster. Wat ook af en toe wel wat overdreven is, maar het zegt wel iets over het land en hoe men naar sport kijkt. Niet alleen naar het voetbal, maar ook naar andere sporten."

'Hervatten Bundesliga hoeft geen groot risico te zijn'

"Voetbal is ook entertainment, een belangrijke bedrijfstak, en dat beseffen ze daar heel goed", voegt de tegenwoordig als analist werkzame Bruggink daaraan toe. "Volgens mij willen ze ook graag de eerste competitie zijn die weer gaat spelen. Ze weten ook dat ze weer kunnen stoppen als het nodig, maar hebben de gedachte: laten we het in ieder geval eerst proberen. Ze denken in oplossingen en daar houd ik van." Bruggink vraagt zich wel af hoe de spelers in de Bundesliga er na een onderbreking van twee maanden voorstaan op fysiek gebied. "Je hebt wel het gevoel dat ze elk moment weer kunnen beginnen, maar echt wedstrijdfit kan natuurlijk een ander verhaal zijn."

De resterende duels in de Bundesliga zullen zonder publiek worden afgewerkt, wat volgens Bruggink invloed kan hebben op de spelers. "In Duitsland zijn de stadions normaal gesproken vol en is er heel veel sfeer. Maar hier hebben alle clubs mee te maken. En sommige clubs zullen er misschien wel wat voordeel bij hebben." De oud-aanvaller noemt gelijk een voorbeeld. "Kijk naar het Werder Bremen van Davy Klaassen, die club staat nu in de degradatiezone. Daar zitten normaal 50.000 man op de tribune en de druk zal daardoor ook enorm zijn. Misschien spelen ze straks wel beter zonder al die toeschouwers." Bremen bezet momenteel de zeventiende plaats in de Bundesliga, wat rechtstreekse degradatie inhoudt. Voor de laagvlieger staan nog tien speelronden op het programma.