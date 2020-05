Evra openbaart belediging Suárez: 'Ik antwoordde gelijk: 'Wat zei je daar?'

Patrice Evra kreeg het in oktober 2011 flink aan de stok met Luis Suárez tijdens het duel tussen Manchester United en Liverpool in de Premier League. De voormalig linksback uit Frankrijk werd racistisch bejegend door de huidige aanvaller van Barcelona, wat tot enorm veel ophef leidde in Engeland. Jaren later kijkt de inmiddels gestopte Evra in de UTD Podcast terug op het veelbesproken incident tussen hem en Suárez, die destijds voor acht duels werd geschorst.

"Ik dekte Suárez bij een hoekschop van Liverpool", zo opent Evra zijn terugblik. "Hij zei toen in het Spaans tegen mij: ‘Raak me niet aan, want ik praat niet met negers’. Hij dacht waarschijnlijk dat ik geen Spaans sprak. Maar ik antwoordde gelijk: ‘Wat zei je daar?’ Toen zei Suárez gelijk: ‘Je hebt het goed gehoord, ik praat niet met negers’. De scheidsrechter kwam gelijk naar ons toe en vroeg wat er aan de hand was. Hij zag mijn blik veranderen en vroeg of het wel goed met me ging. Ik vertelde dat het niet goed ging: ‘Ik heb net te maken gehad met racistisch uitlatingen’."

"De scheidsrechter zei toen meteen: ‘Oke, na de wedstrijd praten we wel verder. Ga gewoon door met spelen en doe verder geen domme dingen’. Ik weet nog goed dat ik tijdens de wedstrijd flink aan het nadenken was", brengt Evra in herinnering. "Ik dacht: Als ik Suárez nu sla, dan zien alle mensen op de wereld mij als schuldige en vergeten ze wat hij heeft gezegd. Ik moest mezelf kalmeren, want ik was de focus echt volledig kwijt. Sir Alex Ferguson vroeg na de wedstrijd wat er was gebeurd. David de Gea verwees gelijk naar de racistische opmerkingen van Suárez. Toen zijn we meteen naar de scheidsrechter gegaan om het voorval te melden."

Financieel expert: 'Coronacrisis kan ingrijpende consequenties hebben voor Premier League'

Evra werd de dag na de wedstrijd onaangenaam verrast. "Ik wist niet dat mijn naam in de kranten zou verschijnen. Manchester United ontving al snel ontzettend veel doodsbedreigingen. Er waren fans van Liverpool in de gevangenis die zeiden dat ze mij en mijn familie zouden vermoorden. Twee maanden lang heb ik 24 uur per dag beveiliging gehad. Die beveiligers sliepen zelfs voor mijn huis, ze gingen ook overal mee naartoe. Het was een zware periode, al was ik niet bang. Mijn familie was wél bang, maar dat gold niet voor mij. Ik snapte niet waarom zoveel mensen een hekel aan mij hadden, want ze kenden de details helemaal niet."

De verklaring die Suárez later gaf zinde Evra allerminst. "Het ‘n-woord’ gebruikte hij normaal gesproken in gesprekken met zijn vrienden. Maar zo heet ik niet, dus noem mij gewoon bij mijn naam. Sky Sports kwam er via liplezers achter dat hij het woord ‘neger’ wel degelijk had gebruikt, wat hem op een schorsing van acht wedstrijden kwam te staan. Een zware straf, dat wel." Evra viel bijna om van verbazing toen hij de volgende wedstrijd van Liverpool op televisie zag. "Manager Kenny Dalglish en de spelers droegen shirts met daarop een steunverklaring aan Suárez. Dat snapte ik echt niet, want Suárez was vanwege racistische opmerkingen zwaar gestraft. Het maakte mij ook erg kwaad."

Voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher gaf onlangs als analist van Sky Sports te kennen dat the Reds destijds een grote fout maakten door Suárez openlijk te steunen. "Dat verraste mij enorm, maar ik heb daardoor wel meer waardering gekregen voor Liverpool als club. Ik kreeg ook een email van de voorzitter van Liverpool met excuses voor wat er acht, negen jaar geleden was gebeurd en de mededeling dat ik altijd welkom was op Anfield. Dat vond ik echt een mooi gebaar."