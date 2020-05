Belgische premier verlengt verbod tot 31 juli en lijkt seizoen te schrappen

De Belgische premier Sophie Wilmès heeft woensdagmiddag tijdens een persmoment van de nationale veiligheidsraad verklaard dat er tot 31 juli niet mag worden gevoetbald in België. Hierdoor is het bijna voor honderd procent zeker dat het seizoen 2019/20 in de Jupiler Pro League niet kan worden afgemaakt. De Belgische competitie werd medio maart als eerste in Europa stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"De Pro League neemt akte van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de professionele voetbalcompetities stil te leggen tot 31 juli", zo laat de organisator van de competitie woensdagmiddag weten in een eerste reactie op het besluit van Wilmès. "De modaliteiten over het afsluiten van het seizoen 2019/20 zullen worden behandeld op de Algemene Vergadering van 15 mei."

Wilmès sprak over versoepelingen van enkele maatregelen omtrent de coronacrisis, maar een snelle hervatting van de Pro League behoort niet tot de mogelijkheden. Vanaf 1 augustus zou er weer worden kunnen worden gespeeld in de Pro League, al zal dat wel zonder publiek gebeuren. De kans is echter klein dat de huidige jaargang alsnog wordt afgemaakt, al wordt daar volgende week pas een definitief besluit over genomen.

De Pro League en een meerderheid van de Belgische clubs was al voor het definitief stopzetten van het huidige seizoen. De KBVB beslist op de vergadering van 15 mei normaal gesproken over het al dan niet uitroepen van koploper Club Brugge tot kampioen. Daarnaast is de verwachting dat er zekerheid komt over de verdeling van de Europese tickets in de Pro League en wat er gaat gebeuren met de promotie- en degradatieplaatsen.