Bundesliga mag definitief op korte termijn hervat worden

De Duitse regering heeft definitief groen licht gegeven voor de hervatting van de Bundesliga. De competities mogen in Duitsland halverwege mei weer van start gaan, zo blijkt uit een document van de DFL (Deutsche Fußball Liga). De DFL mag zelf beslissen wanneer de competities precies hervat worden en vanaf donderdag zal er door alle betrokkenen gesproken worden om een precieze datum voor de hervatting van de Duitse competities te prikken.

De Bundesliga is daarmee de eerste topcompetitie die weer van start gaat, nadat die op 13 maart stilgelegd werd wegens de uitbraak van het coronavirus. Eerder werd het seizoen in de Ligue 1 en de Eredivisie beëindigd, omdat de Franse en Nederlandse regering besloten om het profvoetbal voor langere tijd te verbieden. In Nederland zijn tot 1 september zogenaamde vergunninghoudende evenementen verboden, waaronder ook profvoetbal (zonder publiek) valt. De Duitse regering heeft woensdag echter wel zijn goedkeuring gegeven voor de hervatting van de competities in het profvoetbal, al moeten de wedstrijden wel worden afgewerkt zonder publiek.

'Hervatten Bundesliga hoeft geen groot risico te zijn'

Het betekent dat de Bundesliga en 2.Bundesliga halverwege mei weer hervat mogen worden. In de komende dagen moet blijken wanneer de Duitse competities precies verdergaan. Er staat donderdag een call op het programma tussen de clubs en de DFL. In een eerder stadium was er sprake van een hervatting op 15 mei, al werd 22 mei ook als mogelijke datum genoemd. Verschillende Duitse media wisten eerder op woensdag te melden dat de Duitse regering aanvankelijk wilde dat de clubs eerst twee weken in quarantaine zouden gaan voor de hervatting van de competities. Deze eis zou uiteindelijk weer geschrapt zijn, waardoor de DFL vrij is om zelf een datum te bepalen.

De afgelopen weken werden de trainingen door alle clubs al hervat, terwijl ook alle betrokkenen getest zijn op het coronavirus. Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speelrondes afgewerkt worden, terwijl er ook nog een inhaalwedstrijd tussen Werder Bremen en Eintracht Frankfurt op het programma staat. Het Duitse bekertoernooi moet tevens nog afgemaakt worden. Bayern München, Eintracht Frankfurt, 1.FC Saarbrücken en Bayer Leverkusen zijn nog in de race om de DFB Pokal.