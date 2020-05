‘Sneijder heeft Inter echt veranderd, hij gaf het elftal een nieuwe dimensie'

Internazionale legde in 2009 zestien miljoen euro neer voor de van Real Madrid afkomstige Wesley Sneijder en de deal bleek een gouden zet te zijn van toenmalig clubpresident Massimo Moratti. De door Ajax opgeleide middenvelder won in zijn eerste seizoen in het Giuseppe Meazza de Italiaanse landstitel, de beker en de Champions League. Moratti is jaren later nog steeds lovend over de impact die Sneijder had op het spel van Inter.

"Wesley heeft Inter echt veranderd", concludeert Moratti, die tussen 1995 en 2013 de scepter zwaaide, in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Door zijn inbreng werd het spel van de ploeg sneller. Hij gaf het elftal echt een nieuwe dimensie." Sneijder kwam in de uiterst succesvolle jaargang 2009/10 tot 8 doelpunten en 15 assists in 41 wedstrijden in alle competities namens Inter. De recordinternational van Oranje, 134 caps verliet Milaan in 2013 en speelde daarna voor achtereenvolgens Galatasaray, OGC Nice en Al-Gharafa. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn actieve loopbaan.

Moratti zag trainer José Mourinho na de zegetocht in de Champions League vertrekken naar Real Madrid en de voormalig voorzitter van Inter geeft toe dat het afscheid van de Portugese trainer hem behoorlijk zwaar viel. "Ik was voorbereid op zijn vertrek, maar desondanks was het een pijnlijk moment. Ik weet nog goed dat ik Mourinho op het veld een knuffel gaf. Ik vertelde hem dat hij zijn gevoel moest volgen. Toen begon hij gelijk te huilen."

Voor Moratti is 22 mei 2010 een dag om nooit te vergeten, want op die datum werd in Madrid het Bayern München van toenmalig trainer Louis van Gaal met 0-2 verslagen in de finale van de Champions League. "Het klinkt misschien gek, maar later zag ik op televisie beelden van de finale terug. Er was toen een meisje in beeld met een shirt van Inter die heel hard moest huilen. De winst betekende dus enorm veel voor de supporters", aldus Moratti, die een reünie had gepland om het tienjarig jubileum van de eindzege in het miljardenbal te vieren. "Ik had voor 22 mei al een tafel geboekt in een restaurant in Madrid met alle spelers en trainers van destijds." Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst echter geschrapt.