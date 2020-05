Feyenoord lijkt kansloos door City en Liverpool

Benfica is zeer gecharmeerd van Emerson. De rechtsback wordt momenteel door Barcelona verhuurd aan Real Betis en het is nog niet precies duidelijk wat de plannen van de Catalanen zijn. (Record)

Manchester United heeft wel oren naar de komst van Aaron Ramsey. The Red Devils willen de middenvelder graag betrekken in een deal met Juventus, dat nadrukkelijk achter Paul Pogba aanzit. (Daily Express)