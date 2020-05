‘Ajax besluit optie van zes miljoen euro definitief niet te activeren’

Ajax heeft definitief besloten om afscheid te nemen van Bruno Varela, zo weet het Portugese A Bola te melden. De 25-jarige sluitpost werd het afgelopen anderhalf jaar door de Amsterdammers gehuurd van Benfica. Ajax had een optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro, maar heeft besloten die niet te activeren en tevens niet om de tafel te gaan om over een langere huurperiode te praten met Benifca.

Het contract van Varela werd voor 1 april conform de regels formeel opgezegd, maar op dat moment werd de optie opengehouden om de sluitpost langer binnenboord te houden. Ajax moest volgens verschillende Portugese media voor 15 mei een besluit nemen over de optie tot koop in de huurovereenkomst van Varela. De Amsterdammers hebben nu dus besloten om definitief afscheid te nemen van de Portugese sluitpost, die dus in ieder geval niet de opvolger wordt van André Onana. De huidige eerste doelman van Ajax liet onlangs weten dat hij komende zomer graag een transfer wil maken.

Varela verblijft momenteel in thuisland Portugal en keert volgens A Bola niet meer terug naar Nederland, aangezien het Eredivisie-seizoen door de coronacrisis reeds ten einde is en het huurcontract van de doelman op 30 juni afloopt. Ajax moet tot het verstrijken van zijn dienstverband echter wel de contractuele verplichtingen nakomen, wat betekent dat de Amsterdammers het salaris van Varela voorlopig moeten blijven doorbetalen. De doelman kwam sinds januari 2019 tot vier officiële wedstrijden voor Ajax.

Het is de vraag waar de toekomst van Varela nu ligt. Er zijn nog geen gesprekken met Benfica geweest over zijn toekomst bij de Portugese topclub, waar zijn contract voorlopig nog loopt tot medio 2022. De naam van Varela werd door verschillende Turkse media eerder al gelinkt aan Besiktas, dat na het vertrek van Loris Karius naar een nieuwe doelman zoekt. Ook Jeroen Zoet werd reeds in verband gebracht met een overstap naar de Turkse topclub.