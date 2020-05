Nihat Özdemir deelt positief nieuws over Süper Lig én Champions League

Het is de bedoeling dat de Turkse Süper Lig op 12 juni wordt hervat, zo heeft Nihat Özdemir, voorzitter van de voetbalbond in Turkije, laten weten. Het is de bedoeling dat de resterende acht wedstrijden vóór eind juli worden afgewerkt, al zal dat wel zonder publiek gebeuren. Özdemir gaat met de overige leden van het bestuur van de Turkse bond en met coronavirus-specialisten van het Ministerie van Volksgezondheid in gesprek over de invulling van het restant van deze jaargang.

Özdemir sprak daarnaast de hoop uit dat de finale van de Champions League eind augustus kan worden afgewerkt in Istanbul. "Die wedstrijd zal de kroon op het seizoen zijn", zo wordt de preses van de Turkse bond woensdagmiddag geciteerd door onder meer Fanatik. De UEFA liet onlangs weten dat 29 augustus de streefdatum is, maar vanwege de coronacrisis kunnen de plannen alsnog gewijzigd worden.

'Hervatten Bundesliga hoeft geen groot risico te zijn'

"Angela Merkel kondigde onlangs aan dat de competitie in Duitsland binnenkort weer wordt hervat. Ik denk dan ook dat in veel Europese landen op korte termijn wordt aangekondigd dat er weer wordt gevoetbald", voegt Özdemir daaraan toe. "We hebben op dit moment tien scenario’s klaarliggen, maar het is boven alles de bedoeling dat we op 12 juni weer gaan beginnen. Er zal wel eerst worden overleg plaatsvinden met alle betrokken partijen, wij zullen als voetbalbond niet alleen een beslissing nemen." Trabzonspor bezet momenteel de koppositie, met 53 punten uit 26 wedstrijden. Istanbul Basaksehir heeft hetzelfde aantal punten, maar een minder goed doelsaldo.

Naast de Turkse competitie gaat ook het voetbal in de hoogste klasse in Bulgarije binnenkort weer van start, zo weet onder meer de NOS te melden. Op 5 of 12 juni zullen de eerste wedstrijden weer plaatsvinden, zo klinkt het. Minister van Sport Krasen Kralev verwacht dat de plannen binnen enkele dagen worden goedgekeurd. De Bulgaarse clubs hervatten naar verwachting half mei de training. Uit Kroatië en Hongarije klinken eveneens geluiden dat de competitie binnen enkele weken wordt hervat, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.

Vanaf 30 mei zal ook de bal weer gaan rollen in Servië. Er zal dit seizoen geen degradatie zijn vanuit de Servische Superliga, maar wel wordt de play-off om het kampioenschap afgemaakt. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er in België in ieder geval tot 31 juli geen profvoetbal gespeeld zal worden, zo heeft de Belgische premier Sophie Wilmès woensdagmiddag laten weten. Daarmee komt er volgens verschillende Belgische media per direct een einde aan het seizoen in de Jupiler Pro League. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er in België ná 1 augustus gaat gebeuren.