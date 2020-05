Afstraffing tegen Ajax leidde tot schok: ‘Ze hadden er wel tien kunnen maken’

Alan Pardew stond de afgelopen maanden aan het roer bij ADO Den Haag. De Engelsman had de club uit de Hofstad uiteindelijk acht wedstrijden onder zijn hoede, tot het Eredivisie-seizoen door de coronacrisis beëindigd moest worden en er besloten werd om zijn aflopende contract niet te verlengen. In gesprek met Sky Sports kijkt Pardew terug op zijn korte dienstverband bij ADO.

De 58-jarige Pardew werd eind december aangesteld als de definitieve opvolger van de vertrokken Alfons Groenendijk. Voor de Engelse oefenmeester aan zijn dienstverband begon, zat hij op de tribune tijdens de met 6-1 verloren uitwedstrijd van ADO tegen Ajax. “Het was een vreemde start en het lijkt erop alsof ik bij de meeste clubs een vreemde start heb. Ze speelden tegen Ajax en ik was dat weekend al in Nederland om alles af te ronden. Ik wilde graag in het buitenland werken en zou geen topbaan krijgen, na wat er gebeurd was bij West Bromwich Albion”, zo verwijst Pardew naar het mislukte dienstverband bij West Bromwich Albion, dat slechts een aantal maanden duurde.

“Ik dacht: dit lijkt me een goede kans. ADO had het echt lastig. Voor de wedstrijd tegen Ajax waren we al zo goed als rond. Maar na dat duel met Ajax had ik van gedachten kunnen veranderen. Het was een complete afgang. Uiteindelijk werd het 6-1, maar ze hadden er wel tien kunnen maken. Ik dacht: wow, dit kan veel moeilijker worden dan ik had gedacht. Maar ik heb het naar mijn zin gehad”, concludeert Pardew. Van de acht wedstrijden die ADO onder zijn leiding speelde, won hij er uiteindelijk één: met 2-0 tegen RKC Waalwijk in eigen stadion.

Onder het bewind van Pardew kwamen er in januari maar liefst acht nieuwe spelers, voornamelijk vanuit Engeland. “Chris Powell kwam met me mee en we hebben een goed team samengesteld. Ik zag een goede reactie vanuit het team. We hebben ze absoluut verbeterd, maar het was moeilijk om tot resultaten te komen. Sommige Nederlandse teams zijn heel, heel goed. De standaard ligt hoog in Nederland en vier of vijf teams kunnen makkelijk meekomen in de Premier League. Het verschil tussen de top en de onderkant was veel groter dan ik in Engeland had meegemaakt.”

“Het Nederlandse voetbal is enorm professioneel. Ik wil niet generaliseren, maar ze willen wel graag weten wat precies het strijdplan is, wat hun rol is. Ze denken aan de wedstrijd, soms teveel. Er zou wat dat betreft wat meer vrijheid kunnen zijn”, gaat Pardew verder. ADO handhaafde zich uiteindelijk door het besluit van de KNVB om dit seizoen een streep te zetten door promotie of degradatie. “Dat besluit is in ons voordeel geweest, natuurlijk. We stonden zeven punten achter met nog negen wedstrijden te gaan, dus het was niet onmogelijk.”

“Het besluit over de landstitel was een stuk makkelijker te nemen. Ajax en AZ waren aan elkaar gewaagd. Ik denk dat AZ een beter team was en misschien wel het kampioenschap had gepakt, maar het was makkelijker om geen kampioen aan te wijzen”, verklaart Pardew. “Het besluit om niemand te laten promoveren, is verkeerd. Ik denk dat ze makkelijk twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hadden kunnen laten promoveren, want de Eredivisie is met achttien deelnemers maar een kleine competitie.”